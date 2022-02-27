39 yaşındaki Atiba'dan yeni bir resital

39'luk Atiba, tam 11.75 km koşup sahada ayak basmadık yer bırakmadı. %95'lik pas başarısına ulaşarak yine gönülleri fethetti

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39 yaşındaki Atiba'dan yeni bir resital
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27 Şubat 2022 11:53
Beşiktaş, Sivas'ta zafere uçarken Atiba Hutchinson takımını sırtlayan isimdi. 39 yaşındaki Kanadalı geçtiğimiz hafta oyuna girip takıma enerji katarken bu kez ilk 11'deydi. 90 dakika boyunca bir an olsun durmayan deneyimli oyuncu tam 11.75 km koşarak bu alanda zirveye çıktı.

77 kez topla buluşan Atiba, kullandığı 62 pasın %95.2'sinde isabet kaydetti. 4 ikili mücadele ve 1 hava topu kazanma başarısı gösteren Atiba, savunmada 1 defa top kapıp, 3 kez uzaklaştırma yaptı. 1 kez şut engelleyen ve bir kez de pas arası yapan yaşlı kurt, galibiyette büyük rol oynadı.

Kaptan, maç sonunda ise "Benim işim çok çalışıp takıma katkı yapmak. Bu yakaladığımız momentum ile seri galibiyetler almalıyız" dedi.

KARTAL'A SÖZÜ GEÇMİYOR

Sivasspor, Beşiktaş ile Süper Lig'de karşı karşıya geldiği son 4 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Yiğido, siyahbeyazlı rakibine karşı 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle galibiyet hasretini sürdürdü.

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