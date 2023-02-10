39 depremzede Trabzonspor tesislerinde

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Malatyalı 39 vatandaş Trabzonspor tesislerine yerleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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39 depremzede Trabzonspor tesislerinde
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10 Şubat 2023 15:02
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki 39 kişi, Trabzonspor Kulübüne ait takım otobüsüyle Trabzon'a ulaştırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın yardım kampanyasına destek veren kulüp, yüksek soğuğa dayanıklı uyku tulumları da bulunan kışlık ürünlerin yüklendiği yardım tırlarının yanı sıra takım otobüsünü depremzedelerin Trabzon'a dönmesi için bölgeye gönderdi.

Takım otobüsü, sabah erken saatlerde 39 kişiyle birlikte Trabzon'a geldi.

Depremzedelerden bazıları kentte konaklayacakları yerlere ulaştırıldı, bazıları ise servis araçlarıyla Giresun ve Ordu'ya gönderildi.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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