NBA'in eski yıldızlarından Dwight Howard, Porto Riko'nun Guaynabo Mets takımıyla sözleşme imzaladı.



Porto Riko'nun birinci kademe ligi Baloncesto Superior Nacional'den Mets de Guaynabo, yakın zamanda Instagram'da Howard'ın takıma katıldığını paylaştı.



Howard'ın son NBA deneyimi 2021-22 sezonunda Los Angeles Lakers'taydı. 38 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl Tayvan'da T1 Ligi'nin Taoyuan Leopards ile sözleşme imzalamış ve sezon sonunda T1 Ligi birinci takımı ve T1 Ligi savunma beşine seçilmesinin yanı sıra, ayrıca En Değerli Yabancı Oyuncu ödülünü de kazanmıştı.



Howard, 1.242 NBA maçında 15,7 sayı, 11,8 ribaund ve 1,8 blok ortalamaları yakalamış, üç kez Yılın Savunmacısı seçilmiş, sekiz kez All-star olmuş ve 2020'de ise Lakers'la şampiyonluk kazanmıştı.





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