38 yaşındaki Atiba'dan yine çarpıcı performans

Atiba🆚Gustavo



43-39

📊Pas



4-6

📊Kazanılan İkili Mücaele



0-2

📊Hava Topu Kazanma



1-0

📊İsabetli Şut



0-2

📊Top Kapma



3-1

📊Uzaklaştırma



0-1

📊Şut Engelleme



4-2

📊Yapılan Faul



1-5

📊Yaptığı Faul



— Sporx (@sporx) March 21, 2021

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson dev derbide de müthiş oynadı.Yüzde 88'lik pas isabet yüzdesi yakalayan Kanadalı futbolcu orta alandaki başarılı oyunuyla takdir topladı. 4 ikili mücadele kazanan ve 3 uzaklaştırma yapan tecrübeli futbolcu, özellikle savunmadaki futboluyla alkış aldı. Atiba ilk yarıda da gole çok yaklaşırken, kaleci Altay'a takıldı.Beşiktaş'ın flaş isimlerinden Cyle Larin derbide beklenen katkıyı yapamadı.Bu sezon attığı 14 golle çıkış yapan oyuncuların başında gelen Kanadalı oyuncu, Nazım karşısında etkisiz kaldı. 25 yaşındaki futbolcu oyunun içine girmekte zorlanınca her geçen dakika performansı düştü. Durum böyle olunca da tüm yük Aboubakar'ın üzerine düştü.