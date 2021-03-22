38 yaşındaki Atiba'dan yine çarpıcı performans

Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson, Fenerbahçe derbisinde yine üst düzey bir performans sergiledi.

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38 yaşındaki Atiba'dan yine çarpıcı performans
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22 Mart 2021 10:30
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson dev derbide de müthiş oynadı.

Yüzde 88'lik pas isabet yüzdesi yakalayan Kanadalı futbolcu orta alandaki başarılı oyunuyla takdir topladı. 4 ikili mücadele kazanan ve 3 uzaklaştırma yapan tecrübeli futbolcu, özellikle savunmadaki futboluyla alkış aldı. Atiba ilk yarıda da gole çok yaklaşırken, kaleci Altay'a takıldı.

Cyle Larin etkisiz kaldı

Beşiktaş'ın flaş isimlerinden Cyle Larin derbide beklenen katkıyı yapamadı.

Bu sezon attığı 14 golle çıkış yapan oyuncuların başında gelen Kanadalı oyuncu, Nazım karşısında etkisiz kaldı. 25 yaşındaki futbolcu oyunun içine girmekte zorlanınca her geçen dakika performansı düştü. Durum böyle olunca da tüm yük Aboubakar'ın üzerine düştü.



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