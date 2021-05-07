38 yaşındaki Atiba, Süper Lig'e damga vurdu!

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 38 yaşında olmasına rağmen, Süper Lig'de bir alanda zirvede yer aldı.

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38 yaşındaki Atiba, Süper Lig'e damga vurdu!
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07 Mayıs 2021 12:08
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Beşiktaş'ın istikrar abidesi Atiba Hutchinson, ilerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi.

Bu sezon 2 bin 763 dakika forma şansı bulan Kanadalı, yüzde 92.6 isabetli pas oranı ile ligde bu alanda en iyi oyuncu oldu. Atiba, bu sezon ligde de 34 maçta 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Josef de Souza performansıyla göz dolduruyor

Sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan Brezilyalı yıldız, hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda takımının en çalışkan isimlerinden biri oldu.

Özellikle hırsı ile dikkat çeken Josef de Souza'nın, Galatasaray karşısında da her zaman olduğu gibi orta sahada takımının kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.



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