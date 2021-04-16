38 yaşında bir makine, Atiba Hutchinson

ASİST REKORUNU KIRDI

ATIBA'NIN KARİYERİNDEKİ SKOR KATKISI

✨0,75 Aboubakar

✨0,65 Ghezzal

✨0,62 Larin

✨0,39 Atiba



Sergen Yalçın ile bambaşka bir oyuncuya dönüşen Atiba, Beşiktaş'ın en çok skor yapan 4. oyuncusu olurken, kariyer rekoruna koşuyor 🪄🦅 pic.twitter.com/wXv69BBH4u



— Sporx (@sporx) April 16, 2021

Beşiktaş'ın yaş aldıkça bambaşka bir oyuncuya dönüşen yıldızı Atiba Hutchinson, kariyerinin en iyi sezonunu geçirirken, skor katkısı anlamında da rekorlarını bir bir kırmaya devam ediyor.Geçen sezon Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte hücumda daha çok sorumluluk alan ve Beşiktaş'ın attığı gollerde büyük rolü olan Atiba Hutchinson, bu sezon 33 maçta 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.Bu sezon maç başına 0,39 skor katkısı olan tecrübeli yıldız, geçen sezon elde ettiği 0,37'yi geçerek kariyerindeki en yüksek katkıya ulaştı.Kariyerinde en çok asist yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson, geçen sezondan sonra son 10 yılda en çok gol attığı da 2. sezonu geçiriyor.Beşiktaş'ta maç başına skor katkısında Aboubakar 0,75 ile zirvede yer alırken, hemen arkasından takımın üretim zincirindeki en önemli dişli olan Ghezzal 0,65 ile takip ediyor. Siyah-beyazlıların bir diğer gol ayağı Larin ise 0,62 ile en çok skor katkısı yapan 3. oyuncu konumunda.2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist*2020/21 33 maç 4 gol, 9 asist