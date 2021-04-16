38 yaşında bir makine, Atiba Hutchinson

#SPORXGRAFİK Beşiktaş'ın yaş aldıkça bambaşka bir oyuncuya dönüşen yıldızı Atiba Hutchinson, kariyerinin en iyi sezonunu geçirirken, skor katkısı anlamında da rekorlarını bir bir kırmaya devam ediyor.
Geçen sezon Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte hücumda daha çok sorumluluk alan ve Beşiktaş'ın attığı gollerde büyük rolü olan Atiba Hutchinson, bu sezon 33 maçta 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon maç başına 0,39 skor katkısı olan tecrübeli yıldız, geçen sezon elde ettiği 0,37'yi geçerek kariyerindeki en yüksek katkıya ulaştı.
ASİST REKORUNU KIRDI
Kariyerinde en çok asist yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson, geçen sezondan sonra son 10 yılda en çok gol attığı da 2. sezonu geçiriyor.
Beşiktaş'ta maç başına skor katkısında Aboubakar 0,75 ile zirvede yer alırken, hemen arkasından takımın üretim zincirindeki en önemli dişli olan Ghezzal 0,65 ile takip ediyor. Siyah-beyazlıların bir diğer gol ayağı Larin ise 0,62 ile en çok skor katkısı yapan 3. oyuncu konumunda.
ATIBA'NIN KARİYERİNDEKİ SKOR KATKISI
FC KOPENHAG
2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist
2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist
2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist
2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist
2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist
PSV
2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist
2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist
2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist
BEŞİKTAŞ
2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist
2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist
2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist
2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist
2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist
2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist
2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist
*2020/21 33 maç 4 gol, 9 asist
Geçen sezon Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte hücumda daha çok sorumluluk alan ve Beşiktaş'ın attığı gollerde büyük rolü olan Atiba Hutchinson, bu sezon 33 maçta 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon maç başına 0,39 skor katkısı olan tecrübeli yıldız, geçen sezon elde ettiği 0,37'yi geçerek kariyerindeki en yüksek katkıya ulaştı.
ASİST REKORUNU KIRDI
Kariyerinde en çok asist yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson, geçen sezondan sonra son 10 yılda en çok gol attığı da 2. sezonu geçiriyor.
Beşiktaş'ta maç başına skor katkısında Aboubakar 0,75 ile zirvede yer alırken, hemen arkasından takımın üretim zincirindeki en önemli dişli olan Ghezzal 0,65 ile takip ediyor. Siyah-beyazlıların bir diğer gol ayağı Larin ise 0,62 ile en çok skor katkısı yapan 3. oyuncu konumunda.
ATIBA'NIN KARİYERİNDEKİ SKOR KATKISI
FC KOPENHAG
2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist
2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist
2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist
2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist
2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist
PSV
2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist
2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist
2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist
BEŞİKTAŞ
2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist
2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist
2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist
2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist
2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist
2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist
2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist
*2020/21 33 maç 4 gol, 9 asist
✨0,75 Aboubakar
✨0,65 Ghezzal
✨0,62 Larin
✨0,39 Atiba
Sergen Yalçın ile bambaşka bir oyuncuya dönüşen Atiba, Beşiktaş'ın en çok skor yapan 4. oyuncusu olurken, kariyer rekoruna koşuyor 🪄🦅 pic.twitter.com/wXv69BBH4u
— Sporx (@sporx) April 16, 2021