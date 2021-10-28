38'lik Franck Ribery: 'Ben daha ölmedim!'

Yaşına rağmen üst düzey bir ligde rekabet etmeyi seçen Franck Ribery , İtalya Serie A takımı Salernitana'nın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.



Geçen yaz Fiorentina ile sözleşmesi sona eren Franck Ribery, Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana'ya transfer oldu. Fiorentina'da sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Fransız yıldız, "Bu iki yılda her şeyimi verdim ama tanınmadım. Bana biraz saygısızlık ettiklerini düşünüyorum" dedi.



Tecrübeli futbolcu, Fiorentina formasıyla 51 maçta 5 gol 10 asistlik performans sergiledi.



SALERNITANA'YI LİGDE TUTMAK İSTİYOR



Salernitana, Ribery'nin ilk maçında Torino'ya 4-0 kaybetti. Zamanla takıma uyum sağlayan Ribery, takımının ilk puanını almasına yardımcı oldu.



İtalyan temsilcisi, Franck Ribery'nin oynadığı son dört lig maçında 7 puan topladı.



Salernitana Teknik Direktörü Stefano Colantuono, Venezia'yı galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda takımı motive eden ve yönlendiren süper bir Ribery gördüm. Onun için hiçbir kelime yok. Onu klonlamalıyız çünkü inanılmaz bir oyuncu" şeklinde konuştu.



Franck Ribery, Salernitana formasıyla çıktığı 6 maçta gol üretemezken, 2 asistlik performans sergiledi.





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