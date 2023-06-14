38. Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor.



Slovenya ve İsrail'in 15-25 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 16 takım katılacak.



A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 39. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına İsrail'i Tel Aviv ve Slovenya'nın Ljubljana şehirleri ev sahipliği yapacak.



Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları da Ljubljana'da oynanacak.



Şampiyonanın ilk gününde 4 grupta 8 müsabaka yapılacak.



EN ÇOK SOVYETLER KAZANDI



Daha önce 38 kez düzenlenen şampiyonada dağılmadan önce Sovyetler Birliği 21 kez altın madalya kazandı.



İspanya'nın 4, Rusya'nın 3, Fransa ve Sırbistan'ın 2'şer, Bulgaristan, Polonya, İtalya, Litvanya, Çekya ve Ukrayna'nın da birer şampiyonluğu bulunuyor.



Son şampiyon Sırbistan unvanını korumaya çalışacak. Son 5 organizasyonda ise final oynayan ve hepsini kaybeden Fransa'nın ise bu kötü istatistiği turnuva öncesi dikkati çekiyor.



TURNUVA FORMATI



Şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.



Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup maçlarının ardından ikinci ve üçüncü sırada bulunan ekipler ise çapraz eşleşmeyle çeyrek final eleme müsabakasına çıkacak.



Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar, son 4'e kalacak. Çeyrek finallerde mağlup ayrılan ekipler ise klasman karşılaşması yapacak.



Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.



İŞTE GRUPLAR



A Milli Takım, turnuvada D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve son şampiyon Sırbistan'la mücadele edecek.



Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle:



A Grubu (Tel Aviv): Karadağ, Letonya, İspanya, Yunanistan



B Grubu (Tel Aviv): Belçika, İtalya, Çekya, İsrail



C Grubu (Ljubljana): Almanya, Büyük Britanya, Slovenya, Fransa



D Grubu (Ljubljana): Türkiye, Slovakya, Macaristan, Sırbistan



MAÇ TAKVİMİ



2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup ile çeyrek final eleme maçları 15-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Çeyrek final karşılaşmaları 22 Haziran'da oynanacak. Yarı final ve klasman müsabakaları ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyonada final, üçüncülük ve beşincilik maçları ise 25 Haziran'da oynanacak.





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