Beşiktaş'ın emektar Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor.



Kartal'ın 2 gün izin yapmasına rağmen performansını üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam eden 37 yaşındaki futbolcu, mücadeleci yapısıyla teknik ekibin takdirini almaya devam ediyor.



Atiba buna ek olarak genç oyuncular için de önemli bir rol model olmayı sürdürüyor.



