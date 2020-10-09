37'sinde ama hala en çalışkan: Atiba!

Beşiktaş'ın emektar Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
37'sinde ama hala en çalışkan: Atiba!
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09 Ekim 2020 11:54
Beşiktaş'ın emektar Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor.

Kartal'ın 2 gün izin yapmasına rağmen performansını üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam eden 37 yaşındaki futbolcu, mücadeleci yapısıyla teknik ekibin takdirini almaya devam ediyor.

Atiba buna ek olarak genç oyuncular için de önemli bir rol model olmayı sürdürüyor.



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