37'lik Reina'nın yeni adresi belli oldu

Lazio, Milan'dan 37 yaşındaki İspanyol kaleci Pepe Reina'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA
37'lik Reina'nın yeni adresi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2020 17:33
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.

Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

Pepe Reina'nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için