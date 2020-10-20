37'lik Pepe, Porto ile sözleşme uzatıyor

37 yaşındaki Portekizli futbolcu Pepe, Porto ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
37'lik Pepe, Porto ile sözleşme uzatıyor
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20 Ekim 2020 18:06
Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun 37 yaşındaki futbolcusu Pepe'nin sözleşmesini uzatıyor.

37 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda olan Pepe ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüşmelerini sürdüren Porto, Portekizli futbolcuya son kontratını verecek.

Kariyerine 1 yıl daha devam etmek istediğini ifade eden Pepe, "Fiziksel olarak çok iyi durumda olduğumu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda uzun vadeli konuşmamak gerekir ancak en azından 1-2 sene daha sahalarda kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.



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