37'lik Pepe, Porto ile sözleşme uzatıyor

Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun 37 yaşındaki futbolcusu Pepe'nin sözleşmesini uzatıyor.



37 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda olan Pepe ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüşmelerini sürdüren Porto, Portekizli futbolcuya son kontratını verecek.



Kariyerine 1 yıl daha devam etmek istediğini ifade eden Pepe, "Fiziksel olarak çok iyi durumda olduğumu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda uzun vadeli konuşmamak gerekir ancak en azından 1-2 sene daha sahalarda kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.



