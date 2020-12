37'lik delikanlı Atiba, Beşiktaş'ı uçuruyor

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki genç delikanlısı Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla adeta gençlere taş çıkarmaya devam ediyor.



Bu sezon geride alan 9 haftada 720 dakikayla Beşiktaş'ın en fazla topla oynayan oyuncusu olan Atiba, 584 kez topla buluştu. 497 pas attı, bunların 469'ında başarı sağladı. 9 maçta sadece 32 isabetsiz pas verdi. Forma giydiği her dakika 1.44 pas veren Atiba, verdiği her 15.53 pastan ancak birisinde hata yaptı.



RAKAMLARI İNANILMAZ



Ceza alanına 13 top atıp 12 de topla oynayan Atiba, 2 de gol attı. Yani her 6 ceza sahasına girişinde gol yapmayı başardı. 7 kilit pas verip, 2 de asist yapan Kanadalı oyuncu 6 şutundan 3'üne isabet sağladı. Rakipten de 98 top karşıladı.



Atiba attığı 2 golle Beşiktaş'a 4 puan kazandırırken, 2 asistle de yine 2 puana direkt etki etti. 9 haftada Atiba'nın Beşiktaş'a tek başına kazandırdığı puan 6 oldu. Bu rakamlar Kanadalı'nın yıldızını iyice parlattı.