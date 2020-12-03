37'lik delikanlı Atiba, Beşiktaş'ı uçuruyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson performansıyla yıldızlaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
37'lik delikanlı Atiba, Beşiktaş'ı uçuruyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2020 10:05
Beşiktaş'ın 37 yaşındaki genç delikanlısı Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla adeta gençlere taş çıkarmaya devam ediyor.

Bu sezon geride alan 9 haftada 720 dakikayla Beşiktaş'ın en fazla topla oynayan oyuncusu olan Atiba, 584 kez topla buluştu. 497 pas attı, bunların 469'ında başarı sağladı. 9 maçta sadece 32 isabetsiz pas verdi. Forma giydiği her dakika 1.44 pas veren Atiba, verdiği her 15.53 pastan ancak birisinde hata yaptı.

RAKAMLARI İNANILMAZ

Ceza alanına 13 top atıp 12 de topla oynayan Atiba, 2 de gol attı. Yani her 6 ceza sahasına girişinde gol yapmayı başardı. 7 kilit pas verip, 2 de asist yapan Kanadalı oyuncu 6 şutundan 3'üne isabet sağladı. Rakipten de 98 top karşıladı.

Atiba attığı 2 golle Beşiktaş'a 4 puan kazandırırken, 2 asistle de yine 2 puana direkt etki etti. 9 haftada Atiba'nın Beşiktaş'a tek başına kazandırdığı puan 6 oldu. Bu rakamlar Kanadalı'nın yıldızını iyice parlattı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için