37,4 milyon dolarla en çok kazanan kadın sporcu Naomi Osaka

Japon tenisçi Naomi Osaka, 37,4 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
37,4 milyon dolarla en çok kazanan kadın sporcu Naomi Osaka
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22 Mayıs 2020 22:18
Japon tenisçi Naomi Osaka, 37,4 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları dahil ederek hazırladığı listede, en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

22 yaşındaki sporcu Naomi Osaka, 37,4 milyon dolarlık kazancıyla son 4 yıldır zirvede olan ABD'li tenisçi Serena Williams'ı geride bırakarak listenin başına yerleşti.

Osaka, 2015 yılında 29,7 milyon dolar kazanan Maria Sharapova'yı da geçerek tüm zamanların en çok kazanan kadın sporcusu unvanını da elde etti. 

Kariyerinde ABD Açık ve Avustralya Açık şampiyonlukları bulunan Japon tenisçi, geçen sene 24,3 milyon dolarlık kazancıyla listenin ikinci sırasında yer almıştı.

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