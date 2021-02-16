(37. BÖLÜM HEKİMOĞLU İZLE) Tek parça full kesintisiz Kanal D Hekimoğlu canlı yayın takip

Hekimoğlu karakterinin maceralarının anlatıldığı Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı günü yeni bölümü yayınlanacak. Hekimoğlu yeni bölüm Kanal D, Hekimoğlu Kanal D 37. bölüm, Hekimoğlu 37. bölüm izle detayları haberimizde. Kanal D sevilen dizisi Hekimoğlu 16 Şubat Salı günü yeni bölümü ekranlara geliyor ve sevenleriyle buluşuyor. Yeni bölüm Hekimoğlu 37. bölüm izle diyerek yapılan araştırmalardan sonra vatandaşlar diziyi izlemek için ekran başına geçmiş durumda. Son bölüm Hekimoğlu aradan geçen zamandan sonra yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak.

16 Şubat 2021 10:55
(37. BÖLÜM HEKİMOĞLU İZLE) Tek parça full kesintisiz Kanal D Hekimoğlu canlı yayın takip
Yapılan açıklamada Hekimoğlu'nın başrol karakteri Ateş Hekimoğlu 37. bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak ekranlara dönüyor. Hekimoğlu 37. bölüm izle Kanal D televizyonunda yayınlandı. Yeni bölüm Hekimoğlu 37. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Televizyon ekranlarının en heyecan verici dizilerinden biri olan dizinin başrolünden Timuçin Esen oynuyor. 
Hekimoğlu 37. bölüm izle 16 Şubat Salı günü saat 20:00'de Kanal D'de full izle yayınlanıyor.

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HEKİMOĞLU HİKAYESİ, HEKİMOĞLU DİZİ KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ateş, iyileşip tekrar hastaneye dönüyor ve bu defa radarına İpek'le Orhan takılıyor.

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer. İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler.

Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?



Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara...

HEKİMOĞLU 32. BÖLÜM OYUNCULARI

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)
Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)
Okan Yalabık (Orhan Yavuz),
Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)
Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)
Damla Colbay (Zeynep Can)

HEKİMOĞLU 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK ÖZET

Komiser Mahir, Orhan'ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder. İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser.  İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.

Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır.  Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi? Orhan, Hekimoğlu'nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir'le anlaştı?  Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?




SON BÖLÜM HEKİMOĞLU İZLE, HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR İZLE FULL


HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK, HEKİMOĞLU 37. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi yeni bölüm yayın tarihi ve saati: Hekimoğlu yeni bölüm 16 Şubat 2021 Salı saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

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