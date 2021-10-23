(37. BÖLÜM) Gönül Dağı yeni bölüm başladı, izle

Gönül Dağı 37. bölüm izle TRT 1 HD, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 37. bölüm ne zaman saat kaçta 23 Ekim Cumartesi saat 20:00'de. Gönül Dağı 37. bölüm Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı.

23 Ekim 2021 09:31
(37. BÖLÜM) Gönül Dağı yeni bölüm başladı, izle
Gönül Dağı 37. bölüm yeni bölüm 23 Ekim Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 37. bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 37. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz. 

GÖNÜL DAĞI 37. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI 37. BÖLÜM ÖZET



"Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?
 
Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm arar ve bu konuda Taner'e yardımcı olur. Bu mücadelenin sonunda başarılı olabilecekler midir?
 
Kendisinden habersiz Asya'yla sözlendirilen Ramazan, bu meseleyi çözmek ister. Fakat kader onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler… Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?.."

GÖNÜL DAĞI 36. BÖLÜM ÖZETİ

Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak?  Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak? 
 
Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek?
 
Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek? 
 
Son zamanlarda yaşanan olayların neticesinde Ciritçi Abdullah, bütün aileyi bir araya getirir. Bu aile toplantısında bütün sorunlar çözülebilecek mi?




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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

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