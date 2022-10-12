37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası sona erdi

Avusturya'da düzenlenen 37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Türkiye'den Göktürk Satranç Kulübü 11, Denizsu Aquamatch ise 21. oldu.



Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göktürk Satranç, toplamda 10 puan toplayarak 13. sırada başladığı turnuvayı 11. sırada tamamladı.



Turnuvaya 51. sırada başlayan Denizsu Aquamatch Takımı ise 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet ile 8 puan toplayarak 21. sıraya tırmandı.



Bireysel performanslarda 7 maçta yenilgisiz bir şekilde 4,5 puan toplayan "FIDE ustası" (FM) Esat Bağlan, +31,8 ELO kazanarak normlarını tamamladığı "Uluslararası Usta" (IM) unvanına çok yaklaştı. Dördüncü masada mücadele eden FM Selim Çıtak ise 6 maçta kayıpsız bir şekilde 3,5 puan topladı.





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