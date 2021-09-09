36 yaşından sonra sporcu oldu

Çalıştığı kurumdan 36 yaşında emekli olduktan sonra ampute futbol ve haltere ilgi duymaya başlayan Şanlıurfalı 50 yaşındaki Mahmut Toprak, Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'un kaptanlığını yaparken, halterde de adından söz ettirmeye başladı.



Çocuk felci nedeniyle 2 yaşında bedensel engelli olan Mahmut Toprak (50), küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duymaya başladı. Toprak, çalıştığı kurumdan 36 yaşında emekli olduktan sonra ampute futbol ve halterle hobi amaçlı ilgilenmeye başladı.



Öncülüğünde kurulan ve bu sezon Ampute Futbol Süper Lig'e yükselen Eyyübiye Belediyespor'un kaptanlığını da yapan Toprak, halterde katıldığı 7 Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atmanın gururunu yaşıyor.



Yaşına rağmen spordan kopmayan Toprak, aynı zamanda şampiyonalara hazırladığı gençlerin elde ettiği başarılarla gurur duyuyor.



"Bu yaşta bunları yapabilmek benim için başarıdır"



Mahmut Toprak, AA muhabirine, 14 yıldır spor yaptığını, 50 yaşında olmasına rağmen halen spor yapmaya devam ettiğini söyledi.



Emekli olduktan sonra kendisini bir boşluk içinde bulduğunu, bu nedenle de hobi amaçlı ampute futbol ve halterle ilgilenmeye başladığını anlatan Toprak, şöyle konuştu:



"2014'te hocaların tavsiyesiyle halter şampiyonasına katıldım ve Türkiye 2'ncisi oldum, bu beni heveslendirdi. Katıldığım şampiyonalarda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülükle toplam 7 madalya kazandım. Kurucusu olduğum Eyyübiye Belediyespor Futbol Takımı ile Ampute Süper Lig'e yükselmeyi de başardık. Bu yaşta bunları yapabilmek benim için büyük başarı. Yaşım 50, sporu bırakmayı düşünüyordum ama geçtiğimiz günlerde düzenlenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 57 yaşındaki bir sporcunun madalya kazandığını görünce devam kararı aldım. Neden olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmayayım diye düşündüm. Halterde haftanın 5 günü antrenmanlarımı sürdürüyorum."



Çok çalıştığını ve bu çalışmalarının karşılığını alacağına inandığını vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:



"Benim 'Spor, engel tanımayan cesur yürekli insanlarındır' şeklinde bir sloganım var. Bize destek olsunlar, dünyaları kaldıralım. Sporu çok seviyorum, bu sporu yapmak isteyen sporculara da elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Tüm engelli kardeşlerimden isteğim, sevdikleri bir sporu yapsınlar, hayatla barışık olsunlar. Spor sayesinde dünya sizi tanısın. Yaşım 50 ama işim bitmemiş, pes etmek yok. İnşallah 60 yaşına kadar spor yapmaya devam edeceğim. Kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum, o azim ve kuvvet var bende. Allah nasip ederse milli takımla Avrupa'da başarılı olmak istiyorum. Ülkemi çok seviyorum, bayrağımı uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmak istiyorum."







