36 yaşındaki Rodallega 4 golle yıldızlaştı

Uzun süre Türkiye'de oynadıktan sonra Brezilya'da Bahia'ya transfer olan Hugo Rodallega, son maçında attığı 4 golle adını bir kez daha duyurdu.



Bahia'nın Fortaleza ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Rodallega, 4 gol atarak bir anda gol krallığı yarışında da üst sıralara yükseldi. 42, 64, 67 ve 76. dakikalarda attığı gollerle takımına 4-2'lik üstünlükle 3 puanı getiren Rodallega bu sezonun ilk gollerini de 5. maçında atmış oldu.



Öte yandan 36 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 90 dakika oynadığı ilk maçta ilk gollerini atarak Brezilya basınına konu oldu.



2015 Temmuz'unda Akhisar Belediyespor formasıyla Türkiye'ye adım atan Hugo Rodallega sırasıyla Tranzonspor ve Denizlispor'da forma giyedi ve 2021'e kadar Türkiye'de kaldı. Rodallega Süper Lig'de çıktığı 190 maçta 69 gol kaydetti.



