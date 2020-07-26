35'lik Jefferson Farfan: 'Hala faydalı olabilirim'

2017 yılından beri Rusya'da forma giyen Jefferson Farfan, yaptığı açıklamada hala oynadığı takıma katkı sağlayabileceğini ifade etti.



Kariyeri boyunca PSV Eindhoven, Schalke 04 gibi takımların formasını giyen 35 yaşındaki Farfan, son olarak Lokomotif Moskova'da forma giyiyor.



"KENDİME GÜVENİYORUM"



Farfan yaptığı açıklamada; "Hala sahada faydamın dokunabileceğini düşünüyorum. 35 yaşında olmama rağmen, kendime güveniyorum. Birisi benimle rekabet etmek istediği zaman seviniyorum. Bu beni yeteneklerimi sergilemek için cesaretlendiriyor." dedi.



Perulu kanat oyuncusunun Lokomotif ile olan sözleşmesi 31 Temmuz'da sona eriyor. Farfan'ın sezon sonuna kadar takımı ile yeniden anlaşmaya vardığı iddia edilse de, menajeri henüz bu bilgiyi doğrulamadı.



