35'lik delikanlı Ricardo Quaresma

1 / 129 Beşiktaş - Fenerbahçe

Beşiktaş merakla beklenen derbide Fenerbahçe'yi harika bir oyunla 3-1 mağlup etti. Derbide yıldızlaşan Ricardo Quaresma ise yıllara meydan okuyor. Portekizli yıldız 35 yaşında olmasına rağmen derbide 90 dakika boyunca ayakta kalmakla yetinmedi, ilk yarıda takım tutuk bir oyun sergilerken bile Beşiktaş'ta göze çarpan tek isimdi... İkinci yarıda iyice sazı eline alan Portekizli, takımı ateşlemeye devam etti. Bir sağ kanatta, bir sol kanattaydı, Fenerbahçe savunmasının başını döndürüyordu. Olağanüstü top tekniğiyle yaptığı hareketlerle de rakip oyuncuların moralini bozuyordu.Quaresma dünyanın her yerinde jeneriklerde gösterilecek muhteşem trivela vuruşuyla ağları havalandırarak, 'derbilerde susuyor' eleştirilerine de cevap vermiş oldu. Quaresma, takımının 3. golüne imzasını atarken gecedeki performansına cila attı.Futbolseverlere seyir zevki veren Quaresma, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki kalan maçlara psikolojik olarak üstün başlamasını da sağlamış oldu. Portekizli oyuncu 35 yaşına dayanmış olsa da, futbol hayatlarının son demlerinde 'tatil' yapan çoğu oyuncunun aksine o gollerine ve asistlerine büyük bir istekle devam ediyor. Kariyerinde Chelsea, Porto, İnter ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde forma giyen Quaresma, geçen sezon toplamda 22 gole (16 asist, 6 gol) katkı yaparak Beşiktaş kariyerindeki en iyi performansına imza atmıştı. Yıldız oyuncu bu sezon ise 13 gole ulaşmış durumda. Sezonun kalan maçlarında rekorunu kırma şansına sahip olan Beşiktaşlı oyuncu, 2006/07 sezonunda Porto formasıyla 35 maçta 8 gol ve 19 asistle oynamıştı.Beşiktaş Vodafone Park'taki derbilerde bir başka uçuyor. Siyah-beyazlılar ligde hem Galatasaray'ı, hem de Fenerbahçe'yi 3 gollü galibiyetlerle eli boş gönderirken, istatistiklerde de rakiplerine fark attı. Beşiktaş pazar günkü derbide Fenerbahçe karşısında yüzde 64 topla oynama oranı yakalarken, isabetli paslarda da 468'e 227'lik üstünlük kurdu. Beşiktaş ortalarda 36'ya 7, şutlarda 17'ye 7, kornerlerde de 6'ya 1'le galibiyeti ne kadar istediğini gösterdi. Kara Kartal 3-0 kazandığı Galatasaray maçında da yüzde 60 topa sahip olma, paslarda 409'a 264, ortalarda 29'a 7, şutlarda da 28'e 9'luk üstünlük sağlamıştı.