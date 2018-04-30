Beşiktaş'ın Galatasaray ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu karşılaşamada sakatlık geçiren Alvaro Negredo sezonu kapatırken, verdiği sözü de tutamamış oldu.
Sezon başında imza töreninde Beşiktaş formasıya 35 gol atacağının sözünü veren ve kağıt imzalayan İspanyol oyuncu, toplamda 42 maça çıkıp 15 kez ağları sarsarken, ligde ise yalnızca 7 gol atabildi.
Alvaro Negredo bu sezon ilk golünü 10. haftada Alanyaspor deplasmanında kaydetmişti.
Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Negredo, Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon 350 bin euro alıyor. 32 yaşındaki futbolcunun kontratındaki opsiyon ise 25 maçtan fazla oynadığı için otomatik olarak uzamıştı.
NEGREDO'NUN LİGDE GOL ATTIĞI TAKIMLAR
1 Alanyaspor
1 Galatasaray
1 Osmanlıspor
1 Sivasspor
1 Bursaspor
1 Akhisarspor
1 Malatyaspor
NEGREDO'NUN KUPADA GOL ATTIĞI TAKIMLAR
4 Manisaspor
1 Osmanlıspor
1 Gençlerbirliği
1 Fenerbahçe
NEGREDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATTIĞI TAKIMLAR
1 Leipzig
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Sezon başında imza töreninde Beşiktaş formasıya 35 gol atacağının sözünü veren ve kağıt imzalayan İspanyol oyuncu, toplamda 42 maça çıkıp 15 kez ağları sarsarken, ligde ise yalnızca 7 gol atabildi.
Alvaro Negredo bu sezon ilk golünü 10. haftada Alanyaspor deplasmanında kaydetmişti.
Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Negredo, Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon 350 bin euro alıyor. 32 yaşındaki futbolcunun kontratındaki opsiyon ise 25 maçtan fazla oynadığı için otomatik olarak uzamıştı.
NEGREDO'NUN LİGDE GOL ATTIĞI TAKIMLAR
1 Alanyaspor
1 Galatasaray
1 Osmanlıspor
1 Sivasspor
1 Bursaspor
1 Akhisarspor
1 Malatyaspor
NEGREDO'NUN KUPADA GOL ATTIĞI TAKIMLAR
4 Manisaspor
1 Osmanlıspor
1 Gençlerbirliği
1 Fenerbahçe
NEGREDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATTIĞI TAKIMLAR
1 Leipzig
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın