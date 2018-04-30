Beşiktaş'ın Galatasaray ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu karşılaşamada sakatlık geçiren Alvaro Negredo sezonu kapatırken, verdiği sözü de tutamamış oldu.Sezon başında imza töreninde Beşiktaş formasıya 35 gol atacağının sözünü veren ve kağıt imzalayan İspanyol oyuncu, toplamda 42 maça çıkıp 15 kez ağları sarsarken, ligde ise yalnızca 7 gol atabildi.Alvaro Negredo bu sezon ilk golünü 10. haftada Alanyaspor deplasmanında kaydetmişti.Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Negredo, Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon 350 bin euro alıyor. 32 yaşındaki futbolcunun kontratındaki opsiyon ise 25 maçtan fazla oynadığı için otomatik olarak uzamıştı.1 Alanyaspor1 Galatasaray1 Osmanlıspor1 Sivasspor1 Bursaspor1 Akhisarspor1 Malatyaspor4 Manisaspor1 Osmanlıspor1 Gençlerbirliği1 Fenerbahçe1 Leipzig