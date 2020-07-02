33 yıllık Game Boy'da GTA 5 çalıştırıldı iddiası gündem oldu!

Oyun sektörünün bugünlere gelmesinde retro konsolların payı büyük. 90'lı yıllara adeta damga vuran ve günümüz konsollarının atası olarak nitelendirilen bu cihazlar, özellikle son yıllarda yazılım ve modlama işi yapan kişiler arasında cazibe merkezi haline geldi. Hatta kısa süre önce bir yazılım uzmanı, 33 yıllık Game Boy'da GTA 5 başta olmak üzere popüler oyunları çalıştırabildiğini iddia etti.



33 yıllık Game Boy'da GTA 5 çalıştırıldı iddiası



Oyun sektöründe sınırları zorlamayı seven mod yapımcılarının oyunseverlerin ağzını açık bırakan icraatlarına bir yenisi eklendi. Yazılım uzmanı ve mod yapımcısı Sebastian Staacks; Nintendo tarafından 1989'da piyasaya sürülen ve 90'lı yıllara adeta damga vurarak bir fenomen haline gelen 33 yıllık Game Boy konsolunda GTA 5, orijinal Doom ve Crysis 1 oyunlarını çalıştırmayı başardığını açıkladı.





Staacks, ilginç bir şekilde bu işlem için Game Boy konsolunda herhangi bir modifikasyona imza atmadığını iddia ediyor. Burada sadece yerleşik Wi-Fi'ye sahip bir Game Boy kartuşu ve oyunları bunun üzerinden çalıştırdığına vurgu yapıyor. Yazılımcının konu ile ilgili açıklaması ile şöyle;



Birkaç hafta önce yerleşik Wi-Fi'ye sahip bir Game Boy kartuşu oluşturdum. Daha sonra Wi-Fi özelliği sayesinde oyunları açabilmeyi ve onları tam ekranda oynatabilmeyi öğrettim. Konsol üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadım.



Tabii bu açıklamanın ardından böyle bir şeyin imkansız olduğuna ilişkin yorumlar da ortaya çıkarken, bir süre önce Staacks tarafından konsolun normalde çalıştırmasının imkansız olduğu bu oyunları nasıl açtığını detaylı bir şekilde anlatan bir video yayınlandı. Hatta söz konusu videoda Staacks'ın Game Boy'da 20 FPS'de GTA 5 açtığını bile görüyoruz.



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sebastian Staacks'ın sadece bir Game Boy oyun kartuşu ile bu oyunları çalıştırabilme ihtimali var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.



Kaynak: (shiftdelete.com)



