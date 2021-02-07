32'lik Josef "Makine" gibi işliyor!

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta Josef de Souza performansıyla alkış aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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32'lik Josef 'Makine' gibi işliyor!
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07 Şubat 2021 22:09
Beşiktaş'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta Josef de Souza ortaya koyduğu performansla tüm futbolseverlerden tam not aldı.

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ortaya koyduğu yüksek performans ile siyah-beyazlı takıma büyük katkı sağlayan Josef, Beşiktaş'ın yaklaşık 75 dakika 10 kişi mücadele ettiği Konyaspor karşısında da maçın son anına kadar ayakta kalmayı başardı.

Yaklaşık 12 km mesafe kat eden Brezilyalı futbolcu, %85.5 pas yüzdesi ile oynarken hem hücumda hem de savunma kurgusunda yaptığı etkili hamleleri ile siyah-beyazlı taraftarlardan tam not aldı.

Josef de Souza'nın performansını değerlendiren Sergen Yalçın da "Tek bir kişiye indirgemek istemiyorum ancak Josef gerçekten çok çalıştı ve büyük efor sergiledi. Bizim için çok kritik bir futbolcu ve bunu her geçen hafta daha da hissettiriyor" ifadelerini kullandı.



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