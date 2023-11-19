32. Ege Rallisi sona erdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen 32. Ege Rallisi tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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32. Ege Rallisi sona erdi
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19 Kasım 2023 18:15
2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı 32. Ege Rallisi'nde dereceye girenler belli oldu.

Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle organize edilen rallide 54 araç yer aldı.

Kemalpaşa ilçesinde dünkü 2 özel etabın ardından katılımcılar bugün 5 etapta yarıştı.

Genel klasmanda GP Garage takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı birinci olurken, Castrol Ford'dan Ali Türkkan-Burak Erdener ikinciliği, GP Garage adına yarışan Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibi de üçüncülüğü elde etti.

Kadın pilotlar birinciliğe GP Garage My Team'den Burcu Çetinkaya ulaşırken, kategori 1 birinciliğini Çiğdem Tümerkan-Zeynep Tümerkan ekibi kazandı. Anne-kız Tümerkan, TOSFED Ralli Kupası klasmanında kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 9-10 Aralık'taki Kocaeli Büyükşehir Rallisi ile sürecek.

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