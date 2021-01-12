32. bölüm Hekimoğlu Kanal D HD izle full canlı yayın tek parça online izle

Yeni bölüm Hekimoğlu 32. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Televizyon ekranlarının en heyecan verici dizilerinden biri olan dizinin başrolünden Timuçin Esen oynuyor. Hekimoğlu karakterinin maceralarının anlatıldığı Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı günü yeni bölümü yayınlanacak. Hekimoğlu yeni bölüm Kanal D, Hekimoğlu Kanal D 32. bölüm, Hekimoğlu 32. bölüm izle detayları haberimizde.

12 Ocak 2021 10:46
32. bölüm Hekimoğlu Kanal D HD izle full canlı yayın tek parça online izle
Hekimoğlu 32. bölüm izle Kanal D televizyonunda yayınlandı. Son bölüm Hekimoğlu aradan geçen zamandan sonra yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Yapılan açıklamada Hekimoğlu'nın başrol karakteri Ateş Hekimoğlu 32. bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak ekranlara dönüyor.
Kanal D Hekimoğlu 32. bölüm izle 12 Ocak Salı günü saat 20:00'de yayınlanıyor. Hekimoğlu canlı izleyebilirsiniz yeni bölümü ve Kanal D canlı yayın izle yapabilirsiniz.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM KONUSU ÖZET

Hekimoğlu, bir önceki vakayı çözemediğini düşündüğü için yeni zor anlar yaşar. Yeni vakayı almak istemesi ise herkeste sor işaretleri yaratır. İpek ve tüm ekip Hekimoğlu için endişelidir. Zeynep ve Orhan Hekimoğlu'nun yeni vaka ile kendisi arasında bir bağ kurduğunu düşünür. Peki Hekimoğlu, içinde bulunduğu bu zor durumdan nasıl çıkacak?



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Ateş polisin radarına giriyor ve tutuklanıyor! Hekimoğlu'na ne olacak? Hekimoğlu bir önceki vakayı çözemediğini düşünüp depresyona girmiştir. İpek ve Orhan vakayı çözdüğünü Ateş'e söyleyip söylememekte kararsızdır. Öte yandan İpek, Hekimoğlu'na yeni kız arkadaşı konusunda uyarıda bulunur.

HEKİMOĞLU HİKAYESİ, HEKİMOĞLU DİZİ KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara...

HEKİMOĞLU 32. BÖLÜM OYUNCULARI

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)
Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)
Okan Yalabık (Orhan Yavuz),
Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)
Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)
Damla Colbay (Zeynep Can)

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ateş, iyileşip tekrar hastaneye dönüyor ve bu defa radarına İpek'le Orhan takılıyor.

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer. İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler.

Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?

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