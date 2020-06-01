31 Mayıs Survivor Dokunulmazlık Oyununu kim kazandı?

31 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyunu oynandı. Yapılan oylama sonucunda adı çıkan kişiyi Ünlüler takımı belirledi. Survivor 2020'de dördüncü dokunulmazlık oyunu aynı zamanda erzak oyunu idi. Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık ile birlikte haftalık erzak paketi için de mücadele etti. Birçok engelden oluşan parkurda karşılaşan yarışmacılardan oyunu kazananı atışlar belirledi. Uzun masanın ucunda olan dört sembolü devirerek arkasındaki sepete düşürmeye çalışanlar yarışmacılar, bu kısımda epey zorlandı. İlk başlarda dokunulmazlık oyununda skor, başa baş gitse de Gönüllüler takımı, zamanla farkı açtı. Oyunun sonunda ise 10-5 skorla dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.Ünlüleri ile Gönüllüler, Survivor'da ilk olarak avantaj oyununda karşılaştı. İki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. Takım olarak oynanacak avantaj oyununda bayrak yarışı yapıldı. Dokunulmazlık oyunu gibi heyecanlı ve mücadeleci geçen avantaj oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylece dokunulmazlık oyunundan ilk yarışmacı seçim hakkını kazandılar.Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler, dördüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Düz bir parkurda yarışan iki takım, birçok zorlu engeli aşarak atışlara geldiler. Atışlarda ise uzun bir masanın sonuna dizilmiş 4 adet sembol bulunuyordu. Yarışmacılar, atışlarla bu sembolleri devirmesi gerekiyordu. Oyunda Cemal Can ve Aycan kısa bir sakatlık geçirdi. Yasin ile Sercan arasındaki tartışma ise oyun süresince devam etti. Gönüllüler takımından Barış'ın doktor raporu olması nedeniyle oyunda yer alamadı. Bu zorlu mücadeleyi kazanan yine Gönüllüler oldu. 10'a 5 skorla biten dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında Sercan'ın eleme adayı olması kesinleşti.Survivor 2020'de bayram haftasında Cuma ve Cumartesi günleri iki dokunulmazlık oyunu oynandı. İki dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler, Yunus Emre ve Elif'i eleme adayı çıkarmıştı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu yine kaybeden Ünlüler, bu sefer ada konseyinde eleme adayı olarak Aycan'ı gösterdi. Böylece üç eleme adayı; Elif, Yunus Emre, Aycan oldu. Son dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından Sercan da böylece 4. eleme adayı oldu.Survivor 2020'de geçen hafta eleme yapılmaması sonrasında eleme sisteminde bir değişiklik yapıldı. İki haftada 4 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve 4 ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takımlardan 4 eleme adayı çıkarıldı. Bu şekilde yapılan oylamalar sonucunda bu haftanın eleme adayları; Yunus Emre, Elif, Aycan ve Sercan oldu. Bu isimler arasında yapılan SMS oylaması sonrasında Salı günü en az oyu alan ve Survivor'a veda eden isim açıklanacak.