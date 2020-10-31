31 Ekim Mavi Ay izle, Mavi ay nasıl izlenir saat kaçta?

Gök bilimcileri tarafından, nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen Mavi Ay, 31 Ekim Cumartesi günü izlenebilecek. Özellikle burçlar üzerinde etkisi olacağına inanılan Mavi Ay ne zaman olacak? Mavi ay saat kaçta izlenecek? detayları ile birlikte haberimizde Mavi ay nedir? öğrenebilirsiniz.

31 Ekim 2020 10:00
31 Ekim Mavi Ay izle, Mavi ay nasıl izlenir saat kaçta?
Mavi ay, aynı ay içinde iki dolunayın meydana geldiği zamandır, ikinci dolunaya mavi ay denir. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13'üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor.

Mavi ay veya Mavi dolunay olarak bilinen doğa olayı merakla bekleniyor ve en iyi teleskopla görülebileceği söyleniyor.
MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN?

NASA'nın açıklamasına göre, 31 Ekim 2020 tarihinde Mavi Dolunay gerçekleşecek.

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MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesine Mavi Dolunay denir. Normalde 12 tane olan mavi ay yani mavi dolunay 2020 yılında 13 tane olacak. Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir mavi dolunay dünyanın tamamından görülebilecek. Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.



HANGİ BURÇLAR MAVİ DOLUNAYDAN ETKİLENECEK

Mavi Dolunay'dan etkilenecek burçlar arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yer alıyor.

Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.

Bir sonraki Mavi Ay 31 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.

MAVİ DOLUNAYDA AY MAVİ MÜ GÖRÜLÜYOR

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

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