31 Ekim Cumartesi iddaa tahminleri

31 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Lige iyi başlayamayan ve ilk 6 haftada sadece 4 puan alabilen Gençler için sezon kolay geçmeyecek gibi duruyor. Kadro kalitesi olarak çok iyi seviyede olmayan Ankara ekibinin alt sıralardan kurtulması hiç kolay değil. Bu maç da Nobre'nin geleceği açısından oldukça önemli. Gaziantep ekibi ise istikrarlı kadrosu ile dikkat çekerken, kesinlikle kolay kaybetmeyecek bir ekip gibi gözüküyor. Ben bu maçta ise az gol bekliyorum. 3,5 altı seçimi çok ideal duruyor.



GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Özellikle yönetimsel anlamda ciddi krizler yaşayan ve son haftalarda önemli sorunlar yaşayan Sarı Kırmızılılar bu durumlara rağmen Erzurum deplasmanında kazanarak ligde zirve yarışında tutunmayı başardı. Açıkçası bu hafta da kazanmaya çok yakın oldukları bir maç oynayacaklar. Ankaragücü bir türlü istediği seviyeyi ulaşamadı. Bir de üzerine Covid sorunuyla uğraşan Sarı Lacivetliler çok zor deplasmana çıkacaklar. Ben ev sahibi ekibin sürprize izin vereceğini zannetmiyorum. 1 seçimi çok net duruyor.



SHEFFIELD - M. CITY



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Ligde 6 haftada sadece 1 puan alabilen Sheffield United, Manchester City'ye karşı son 6 lig maçında kazanamazken, son 4 karşılaşmada gol bile atamadı. Sezona inanılmaz kötü başlayan Sheffield United'ın bu kez de işi zor olacak. Geçen hafta West Ham United deplasmanında puan kaybeden Manchester City, aynı hatayı bu kez tekrarlamayacaktır. İlk yarı Manchester City ve maç sonu Manchester City tercihlerini kuponlarda değerlendirebiliriz.



BURNLEY - CHELSEA



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Tottenham karşısında direnen Burnley, oyunun son bölümünde kalesinde gördüğü gol yüzünden yine kaybetti ve 5 maç sonucunda 1 puanda kaldı. Chelsea'yi en son ligde 12 maç önce yenebilen Burnley, iç sahadaki son 6 maçın 5'ini kaybederken, bu karşılaşmalarda kalesinde minimum 2'şer gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde Kranosdar galibiyetinin ardından moral kazanan Chelsea, Burnley deplasmanına özgüveni daha yüksek şekilde çıkacak. Bu maçta Chelsea'nin galibiyete ulaşacağını düşünüyorum.



LIVERPOOL - WEST HAM



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Leicester'ı yendikten sonra Tottenham ve Manchester City ile berabere kalan West Ham, Liverpool karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor. Ancak Liverpool deplasmanında son 47 maçt asadece 1 kez kazanabildiler. Evinde 62 maçtaır kabetmeyen Liverpool, West Ham'a yenilmemesi halinde daha önceki 63 maçlık rekorunu yakalamıuş olacak. David Moyes yönetimindeki West Ham rakiplerine zaman zaman bela olabiliyor ama Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. West Ham'ın da gol bulacağını düşündüğpüm maç için 2,5 Üst tercihini alternatif olarak önerebilirim.



INTER - PARMA



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Inter ile Parma karşı karşıya gelecek. Inter, yine son maçlarında beklenmedik puan kayıpları yaşamaya başladı. Bu hafta karşılarında iç sahada 4 maçtır yenemediği Parma karşısında kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Parma sezona kötü başlamadı ama Inter deplasmanında dirençli mücadele örneği sergiliyorlar. Açıkçası Inter adına yine kolay bir maç geçmeyebilir. Moralsiz durumda olan Inter her ne olursa olsun güçlü kadrosuyla kazanmaya yakın taraf ama risk almak istemeyenler, 2-3 gol seçeneğine yönelebilirler.



M'GLADBACH - LEIPZIG



BURAK ŞEN: Almanya Ligi'nde Mönchengladbach ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'yı temsil eden iki takım, hafta içi oynadıkları zorlu maçların ardından kozlarını paylaşacak. Leipzig, Mönchengladbach ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanırken, rakibiyle olan toplam 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son dönemin iki hücum gücü yüksek ekibi, puan ve puanlar alabilmek adına yine ileride fazlasıyla agresif olacaktır. 2,5 Üst tercihi kuponlarda doğru bir seçim yapmamızı sağlayacaktır.



A. BIEFELD - DORTMUND



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Arminia Bielefeld'in konuğu olacak. Dortmund, 5 maçta aldığı 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3'üncü sırada kendine yer buldu. Ev sahibi Bielefeld ise 5 maçta sadece 1 kere kazanabildi. Konuk ekip, ligin şu anda en az gol yiyen takımı durumunda. 5 maçta kalelerinde sadece 2 gol gördüler. Bunun yanında hafta ortasında da Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'i mağlup ederek Avrupa'daki ilk galibiyetlerini aldılar. Ev sahibi ekip, son 3 maçında sahadan puansız ayrıldı. Dortmund'da bu maç öncesinde Zagadou, Schmelzer ve Schulz'un sakatlıkları var. Ancak bu deplasmandan gollü bir galibiyeti kolaylıkla alırlar.



R. MADRİD - HUESCA



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Real Madrid sahasında Huesca'yı konuk edecek. Real, Barça galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Gladbach deplasmanında takıldı. 2-0 geriye düştükleri maçta 1 puanı uzatma dakikalarında buldukları golle aldılar. Uzun zaman sonra Avrupa'ya bu kadar kötü başlamış olabilirler. Real'de bu maçtan çok devre arasında Benzema ile Mendy arasında geçen diyalog konuşuluyor. Zidane'nin ekibi ligde iyi gidiyor. Huesca ise ligin galibiyet alamayan iki takımından birisi. 7 maçta 5 beraberlik aldılar. Madrid'de Carvajal, Odegaard ve Nacho sakatlıkları sebebiyle yok. Huesca'da ise tek eksik Lopez. Madrid ekibi sahasında rahat kazanı. Ev sahibi adına açılan üst seçenekleri de kuponlarda yer alabilir.



OSASUNA - A. MADRİD



GÖLGE ADAM: LaLiga'da Osasuna sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Osasuna ligde oynadığı son 3 maçında 7 puan topladı. Bu maçlarda 3 gol atarlarken, kalelerinde gol görmediler. Atletico ise Bayern mağlubiyetinin üstüne ligde Betis'i, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u mağlup etmeyi başardı. Onlardan beklenen bir reaksiyondu. Osasuna'nın bu sene oynadığı maçlardan yalnızca 1 tanesi üst bitti. 6 maçın 4'ünde gol yemediler. Bu maçta Atletico'da Costa ve Carrasco forma giyemeyecek. Osasuna'da da Calleri ve Hernandez sakatlıkları sebebiyle olmayacaklar. İki takımda savunma futbolunu seviyor. Kolay kolay boşluk bulamayacaklardır. Gol barajı aşılmaz.



D. ALAVES - BARCELONA



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Barcelona deplasmanda Deportivo Alaves'in konuğu olacak. El Clasico'da iç sahada kaybeden Barça, daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Juventus'u mağlup etmeyi başardı. Konuk ekipte hafta için çok kolay geçmedi. Yönetimin istifa ettiği haberleri, Juve maçı derken gündem oldukça doluydu. Madrid mağlubiyetinin üstüne Juve maçı da kaybedilseydi Barcelona kendisini farklı bir kaosun içinde bulabilirdi. Şimdilik biraz durulmuş vaziyette. Barça ligde istediği başlangıcı yapamamıştı. Ancak yeni hoca Suarez'in ayrılması gibi birçok etken vardı. Juve maçında iyi göründüler. Alaves ise 7 maçta 7 puan alabildi. Son olarak Valladolid deplasmanında kazanmayı başardılar. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte Pons sakat. Barça'da ise Umtiti ve Coutinho sakatlıkları gerekçesiyle yoklar. Stegen'in durumu da net değil. Eksiklerine rağmen Barcelona deplasmanda kazanır.



NANTES - PSG



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 9'uncu haftasında lider PSG deplasmanda Nantes'in konuğu olacak. PSG geçen hafta aldığı galibiyetle liderlik koltuğunu ele geçirdi. Marsilya mağlubiyetinin ardından çıktıları bütün maçları kazandılar. Hafta ortasında da Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'i mağlup ettiler. Aslında çok iyi oynamadılar ancak tecrübe farkıyla 3 puanı alıp gittiler. Nantes ise 4 haftalık galibiyet hasretini Brest'i 3-1 ile geçerek bitirdi. Oynadıkları 7 maçta sadece 8 puan alabildiler. Sadece ligin ilk haftasında gol yemediler. PSG'de Neymar'ın durumu belirsiz. Ancak Tuchel'in takım tercihleri de çok tartışılıyor. 1.32'lik oranıyla banko kuponlarda PSG galibiyeti yerini almalı.



