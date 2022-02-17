31. BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE YENİ BÖLÜM

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Camdaki Kız 31. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 17 Şubat Perşembe 31. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur. Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak?