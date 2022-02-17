31. BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE YENİ BÖLÜM

Camdaki Kız 31. bölüm izle Kanal D 17 Şubat Perşembe günü yayınlanıyor ve vatandaşlar merakla yeni bölümü bekliyor. Camdaki Kız 31. bölüm Nalan ve Sedat'ın ilginç maceraları ve senaryosundaki merak edilen konular teker teker ortaya çıkıyor. Yeni bölüm Camdaki Kız ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

17 Şubat 2022 10:20
31. BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE YENİ BÖLÜM
Camdaki Kız 31. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 17 Şubat Perşembe 31. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

Camdaki Kız 31. bölüm izle hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 17 Şubat Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 31. bölüm yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM ÖZET



Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.  Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM

Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Camdaki Kız 31. bölüm Kanal D tek parça kesintisiz canlı yayın yeni bölüm 17 Şubat Perşembe saat 20:00'de yayınlanıyor.

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