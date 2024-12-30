Haber Tarihi: 30 Aralık 2024 13:37 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 13:37

31 Aralık (yarın) bankalar açık mı, yarım gün mü?

Yılın son günlerine doğru gelirken bankaların çalışma saatleri ve düzeni merak ediliyor. 31 Aralık bankalar kapalı mı? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Bankaların resmi tatillerde ve öncesinde çalışma düzeni değişmektedir. Özellikle bankacılık işlemleri olan kişiler de 31 Aralık – 1 Ocak banka çalışma düzenini araştırıyor. 31 Aralık Salı günü yılın son günü olacak ve 1 Ocak Çarşamba günü itibarıyla 2025 yılı başlayacak. Peki, 31 Aralık bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor? 1 Ocak 2025 bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

31 Aralık (yarın) bankalar açık mı, yarım gün mü?
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Bu yılın son günü olan 31 Aralık, Salı gününe denk geliyor. Yılın bitimine az bir süre kala, birçok vatandaşın gündeminde farklı ihtiyaçları karşılamak için resmi kurumların çalışma saatleri yer alıyor. Özellikle bankalar, işlemlerini tamamlamak isteyen bireylerin dikkatle takip ettiği kurumların başında geliyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, hesapları düzenlemek ya da yıl sonu ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık Salı günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle, "31 Aralık'ta bankalar açık mı?" ve "Bankalar o gün yarım gün mü çalışacak?" soruları sıkça araştırılıyor.

31 ARALIK BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık yılın son gününde bankalar açık olacak. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihinde Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir ve bankalar tam mesai çalışacaktır.

Ancak yine de hatırlatmakta fayda var 31 Aralık tarihi yılın son günü olduğu için bazı bankalar erken kapanabilir. Bankacılık işlemleriniz varsa, özellikle şube işlemleri için önceden plan yapmanız iyi olur.

1 OCAK 2025 BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Ancak, 1 Ocak resmî tatil olduğu için bankalar kapalı olur. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatili nedeniyle bankalar hizmet vermez. Bankacılık işlemleri için internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamalarını kullanabilirsiniz. Acil işlemler için ATM'lerden faydalanabilirsiniz.
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