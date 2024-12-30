31 Aralık (yarın) bankalar açık mı, yarım gün mü?

Bu yılın son günü olan 31 Aralık, Salı gününe denk geliyor. Yılın bitimine az bir süre kala, birçok vatandaşın gündeminde farklı ihtiyaçları karşılamak için resmi kurumların çalışma saatleri yer alıyor. Özellikle bankalar, işlemlerini tamamlamak isteyen bireylerin dikkatle takip ettiği kurumların başında geliyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, hesapları düzenlemek ya da yıl sonu ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık Salı günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle, "31 Aralık'ta bankalar açık mı?" ve "Bankalar o gün yarım gün mü çalışacak?" soruları sıkça araştırılıyor.



31 Aralık yılın son gününde bankalar açık olacak. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihinde Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir ve bankalar tam mesai çalışacaktır.

Ancak yine de hatırlatmakta fayda var 31 Aralık tarihi yılın son günü olduğu için bazı bankalar erken kapanabilir. Bankacılık işlemleriniz varsa, özellikle şube işlemleri için önceden plan yapmanız iyi olur.

Ancak, 1 Ocak resmî tatil olduğu için bankalar kapalı olur. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatili nedeniyle bankalar hizmet vermez. Bankacılık işlemleri için internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamalarını kullanabilirsiniz. Acil işlemler için ATM'lerden faydalanabilirsiniz.