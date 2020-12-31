31 Aralık Perşembe akşamı Televizyonda neler var? Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var?

TÜM KANALLARIN YILBAŞI PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN

31 Aralık Perşembe akşamı yeni yıla girerken, ekranlarda birçok özel program olacak. Peki Türkiye'nin öne gelen kanallarında hangi yılbaşı programları var? Yılbaşında yayınlanan programlara hangi isimler konuk olacak? Yılbaşı akşamı TV ekranı için hazırladığımız özel haberde aradıklarını detaylı şekilde bulabilirsiniz.Sezon boyunca pandemi sebebiyle ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak. Seda Sayan yerine jüride Ebru Gündeş'in olması bekleniyor. O Ses Türkiye'nin 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler de belli olmaya başladı. Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı. Gecede; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu sahne alacak.Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel 67. bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çok Güzel Hareketler 31 Aralık yılbaşı gecesi yine izleyicileri eğlendirmeye geliyor. Peki, yılbaşı özel program konukları arasında kimler var? Ekrana geldiği ilk andan itibaren severek izlenen Çok Güzel Hareketler, yeni sezonu ile yine en çok izlenenler arasında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı konuklarıyla yayında olacak. Programa konuk olanlar arasında; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak. Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.31 Aralık Perşembe günü Star TV'de yılbaşına özel İbo Show programı yayınlanacak. Severek izlenen program İbo Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Şarkılarla, eğlence ve kahkahanın bol olacağı programda Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olacak. İbo Show Yılbaşı program tanıtımı yayınlandı. Yılbaşı özel programında kahkaha, eğlence ve bol şarkının olacağı İbo Show'da sevilen isimler konuk olacak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği 'İbo Show', çok özel bir bölümle yeni yılı karşılayacak. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluşacak.2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında,"Kim Milyoner Olmak İster"yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak. Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken,yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla ekranları şenlendirecekler.Staff Film'in 4 sezondur devam eden dizi projesi olan Kalk Gidelim'in yılbaşı akşamı yayınlanacak olan final bölümünde Gülşen, Kubat ve Göksel sahne aldı. Gülşen, 2021'ye ekranda gireceği için mutlu olduğunu söylerken, ilk kez gösterdiği oyunculuk performansıyla ilgili "Nirvana" kelimesini kullandı. Yapımcı Eyüp Üstün, dizinin 135. bölümde final yapması kararıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu: "Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul'a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık. Bu süreçte hem fiziki, hem de psikolojik olarak daha çok yorulan ekibimizi ailelerine kavuşturmanın iyi olacağını düşündük. Projemizi en güzel şekilde sonlandırmak üzere Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan 135. Bölümde bize yakışan en yüksek enerjimizle seyircimize veda edeceğiz. Kanalımız TRT1'e, tüm ekibimize ve seyircimize teşekkür ediyorum"Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yılları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.Eğlence ilk olarak ünlü pop sanatçısı Murat Dalkılıç'ın canlı konseriyle başlayacak. Ardından Parlayan Yıldızlar yarışmasını kazanan Ahsen Ertosun bir müzik performansı gerçekleştirecek. Gece ünlü isimlerle devam edecek. Popüler sanatçı Hadise'nin de TikTok yeni yıl etkinliğine özel canlı konser vereceği geceye genç pop sanatçıları Cem Belevi ve Bahadır Tatlıöz de şarkılarıyla geceye eşlik edecek. TikTok'un sevilen içerik üreticisi Ece Mumay da bir şarkıyla eğlenceye katılırken, CZN Burak da meşhur yemeklerinden birini sergileyecek.Çevrimiçi İçerik Platformu Blu TV'de yılbaşı akşamına özel programlar yayınlanacak. Ata Demirer Gazinosu'nun yanı sıra Aynen Aynen ve Boom'un özel yılbaşı bölümleri gece boyunca istenilen anlarda izlenebilecek.