3000 TL maaşla A101 personel alımı (İŞKUR A101 personel alımı iş başvuru şartları)

A101 marketleri personel alımı yapmaya devam ediyor. 2600 – 3000 TL arasında değişiklik gösteren maaşla A101 personel alımı başvuru şartları sorgulanıyor. İŞKUR üzerinden yapılan başvurulara ilgi yoğun oluyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar marketlerin personel alımı ilanlarını araştırıyor. Kasiyerden reyon görevlisine, satış danışmanından mağaza personeline kadar birçok farklı alanda alım yapılıyor. İşte, A101 personel alımı başvuru şartları!

20 Nisan 2020 07:38
3000 TL maaşla A101 personel alımı (İŞKUR A101 personel alımı iş başvuru şartları)
Bim , Şok ve A101 marketler personel alımı yapıyor.
Bim , A101 ve Şok marketler art arda duyuru lar yayımlanan duyurularda, farklı şehirlerde farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye 'de farklı şehirlerdeki Bim, Şok ve A101 marketler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında.

Personeller ve ilana başvuracaklarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

MARKET ŞUBELERİNE PERSONEL ALIMI

Bim, Şok ve A101 marketler , yayımladıkları duyurularda alınacak personellerin farklı illerdeki şubelerde personel olarak çalıştırılacağına yer verildi. Alınacak personellerin istihdam edileceği kadrolar ise şu şekilde verildi:

Beden İşçisi (Genel)  

Market Elemanı  

Satış Danışmanı / Uzmanı  

Kasiyer  

Muhasebeci  

Şoför-Yük Taşıma  

Mağaza Satış Elemanı(Engelli)

(Engelli)Satış Elemanı

Satış Elemanı

Kalite Güvence Asistanı 

Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu

Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi

Reachtruck Operatörü

Unlu Mamüller Personeli

Meyve-Sebze Personeli

Kozmetik Personeli

Et-Şarküteri Personeli

Kasa Reyon Personeli 

Taze Gıda Personeli 

Depo Personeli 

Kasa Reyon Personeli

Mağaza Personeli 

Mağaza Satış Elemanı 

Genel Başvuru 



BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Bim, Şok ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Tercihen konusunda deneyime sahip

Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen

Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak

Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak

Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak

Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek.



BAŞVURU

Bim , Şok ve A101 marketler iş başvurusu iki şekilde yapılmaktadır. Bu yollardan ilki şubelere giderek iş başvuru formunu doldurmak. İnternet üzerinden başvuru formu da doldurularak iş başvurusu yapılabiliyor. Bim , A101 ve Şok marketlerin personel alımı başvuru formu linkleri şu şekilde:

Bim iş başvuru formu:

https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

Şok iş başvuru formu

https://www.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu

A101 iş başvuru formu

https://www.a101.com.tr/kariyer

Yukarıdaki linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Her bir linkte , üstte yazan marketin iş başvuru formu bulunuyor. Başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra marketler, iletişime geçmektedir. 

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