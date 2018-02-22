300 Koyun başvurusu TİGEM nereye yapılır? 300 Koyun Başvurusu yapma (tigem.gov.tr)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 300 koyun projesinin detayları belli oldu ve başvurular resmen başladı. Başvuru yapmak için koşullar açıklandı. Aşağıdaki linkten TİGEM 300 koyun projesine rahatlıkla başvuru yapabilirsiniz.Köyüne dönene 300 koyun projesi için başvuru işlemleri TİGEM internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek. En az 1666 üreticinin dahil edileceği projede, üretici başına toplam 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilmesi hedefleniyor. Aşağıdaki link üzerinden köyüne dönene 300 koyun başvurusu yapabilirsiniz.Köyüne dönene 300 koyun projesinden yararlanmak isteyenlerde bulunması gereken şartlar şu şekildedir:– Üretim yapacağı yerin mera alanı,– Kaba yem üretebilirliği,– Hayvan varlığı,– Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),– Hayvan barınağına sahip olması,– Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecektir.Proje kapsamında herkese koyun verileceği gibi bir yanlış anlaşılmanın olduğunu kaydeden Fakıbaba, "Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor. Bizim düşüncemiz de 'Herkese koyun verelim' değil. Merası olacak, barınağı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak, kredibilitesi olacak. Herkese vereceğiz diye bir kaide yok. Bizim amacımız anaç hayvan sayısını artırarak, hayvan sürümüzün sayısını artırmaktır. Burada hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bunu yapacağız. Bizim amacımız, şu anda 45 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını istediğimiz seviyeye getirmek, 16 milyon olan büyükbaş sayımızı da bir seviyeye getirmek. Bunu için de bu işi bilen, yapan, bu işle iştigal eden, ahırı olan kişilere destek vereceğiz" dedi.Tigem, Ziraat Bankası aracılığı ile;Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak.Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verecek.Tigem, doğacak kuzuların alımını garanti eder ve taban alım fiyatını önceden belirleyecek.Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olacak.Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verilecek.Sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verilecek.Sütten kesimi müteakip kuzular alınır, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek.Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam edecek.Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptıracak.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 'Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol' projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Fakıbaba, projeyle köyden şehre gidişi önlemeyi ve köye geri dönüş sağlamayı amaçladıklarını söyledi. "Müthiş bir sosyal ve sürü artırma projesi" diyen Fakıbaba, şöyle konuştu:Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak. Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210.000 lira eder.Müthiş bir para. İsterse bu yavruları bize satabilir, borcundan düşülür. Erkekleri kesime gönderebilir. Fiyat garantisi vereceğiz. Şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Hem maaşı al hem kendi işinin patronu ol diyoruz. Bu istihdamı da artıracak.6 Aralık 1951'de Birecik'te doğan Fakıbaba Birecik Lisesi'nden mezun olmasının ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiştir. 1975 yılında mezun olmuş ve daha sonra 1982'de İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamlamıştır.Iğdır Devlet Hastanesi'nde 2 yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984'de Birecik Devlet Hastanesi'nde göreve başlamıştır. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'nde göreve devam etmiştir.28 Mart 2004 yılında TBMM'den geçen Büyükşehir Yasası'ndan sonra büyükşehir olan Şanlıurfa'da Ak Parti'den belediye başkanlığına aday olmuş ve kazanmıştır. 29 Mart 2009'da tekrar aday olmuş ancak bağımsız aday olmuştur. Tekrar seçimi kazanan Fakıbaba sonraki dönemde Saadet Partisi'ne katılmıştır. Numan Kurtulmuş'un Saadet'ten istifa etmesinin ardından o da partiyi bırakmıştır.AK Parti Grup Toplantısı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini takmasıyla AK Parti'ye geçti. Ahmet Eşref Fakıbaba evli ve 3 çocuk babasıdır.