30 Temmuz PTR yama notları! Yeni kahraman geliyor!

Yeni kahramanımız Whitemane ve birbirinden güzel Viper skinleri PTR'a yüklendi. Haftaya oyuna gelmeden önce ilk elden bakmak isteyenler 1 hafta içerisinde PTR'da görebilirler.


NEW HERO: WHITEMANE

Trait

  • Zeal

    • Whitemane'in iyileştirme yetenekleri Zeal olana 8 saniye uygulanır.

    • Whitemane'in rakip kahramanlara yaptığı hasarın %100'ünü Zeal olan takım arkadaşlarına iyileştirme olarak uygular.

Basit Yetenekler

  • Desperate Plea (Q)

    • Mana: 30

    • Dolum Süresi Yok

    • Takım arkadaşını 145 iyileştirir ve 4 saniyelik Desperation verir.

    • Desperation yükseldikce Desperate Plea'nin Mana ihtiyacı 60 olur ve 3 yük'e çıkabilir.

  • Inquisition (W)

    • Rakip kahramana 3 saniye boyunca kullanılabilir, Her 0.5 saniye için 53 hasar vurur ve onları %30 yavaşlatır.

  • Searing Lash (E)

    • 0.5 saniye'den sonra, düşmanlara düz bir hatta vuran alan açar 82 hasar verir.

    • Eğer ilk saldırı düşmana vurursa, kısa bir süre sonra ikinci bir atak yapar.

Heroic Abilities

  • Scarlet Aegis (R)

    • Dolum Süresi: 60 saniye

    • Yakınında bulunan takım arkadaşlarını 250 iyileştirir ve 4 saniyeliğine 40 Zırh verir.

  • Divine Reckoning (R)

    • Dolum Süresi: 100 saniye

    • 1 saniyelik gecikmeden sonra, büyük bir alanı 4 saniyeliğine kutsayarak alan içinde bulunan tüm düşmanlara her 0.5 saniye için 50 hasar verir.

KAHRAMANLAR

ASSASSIN

CHROMIE

Değerler

  • Basit atak mesafesi 5.5'den 7'ye yükseldi.

Yetenekler

  • Sand Blast (Q)

    • Artık kahramanlara vurduğunda bonus hasar vermeyecek.

    • Mesafesi 17'den 15'e düşürüldü.

    • Hasar skalası %2'den %4'e yükseldi.

    • Echo hasar skalası %2'den %4'e yükseldi.

    • Kullanma süresi 1 saniye'den 0.8'e düşürüldü.

    • Mana ihtiyacı 20'den 15'e düşürüldü.

  • Past and Future Me (Sand Blast Görevi)

    • Echo'yu aktifleştirmek için gerekli olan başarılı Sand Blast ihtiyacı 60'dan 50'ye düşürüldü.

  • Dragon's Breath (W)

    • Mana ihtiyacı 70'den 50'ye düşürüldü.

    • Mesafesi 17'den 15'e düşürüldü.

    • Dragon's Breath kullanıldıktan .5 saniye sonra düşeceği alan düşman tarafından görünür hale geldi.

    • Hasarı 480'den 360'a düşürüldü.

    • Dolum süresi 12 saniye'den 9'a düşürüldü.

  • Trait Eklentisi: Bronze Talons

    • Basit yetenekler ile düşmanlara vurduktan sonra, Chromie'nin bir sonraki basit atağı %100 hasar verir.

Talents

  • Level 1

    • Mounting Sand (Q)

      • Eklenen Özellik:

        • Şimdi ek olarak Echo'nun Sand Blast ile yaptığı hasarı %40 arttırır.

    • Timewalker's Pursuit (Active)

      • Ayarlanan Özellik:

        • Artık her topladığı regen küreleri için mana yenilenmesi kazanmaz. Görevi tamamladıktan sonra her bir toplanan regen küresi için 1 extra Mana yenilemesi kazanır.

  • Level 2

    • Bronze Talons (Pasif)

      • Kaldırıldı

    • Yeni Talent: Draconic Barrage (Trait)

      • Rakiplere vurulan Sand Blast ile kazanılan %100 basit atak hasarı güçlendirilmiş 2 basit atak olur.

  • Level 5

    • Mobius Loop (W)

      • Yeni Özellik:

        • Eğer Dragon's Breath bir düşmana isabet ederse, dolum süresi 2 saniye düşer ve manası geri kazanılır.

    • Chrono Sickness (E)

      • Yavaşlatma değeri %50'den %35'e azaldı.

  • Level 11

    • Time Out (Active)

      • Durma süresi 7 saniye'den 5'e düşürüldü.

  • Level 14

    • Fast Forward (Q)

      • Mesafe ihtiyacı %75'ten %70'e düşürüldü.

    • Quantum Overdrive (Active)

      • Yetenek gücü %20'den %25'e yükseldi.

SUPPORT

STUKOV

Talents

  • Level 1

    • Low Blow (E)

      • Level 13'ten taşındı.

      • Bonus hasarı %150'den %100'e düşürüldü.

    • Poppin' Pustules (D)

      • Artık görev öğesi değil.

      • Yeni Özellik:

        • Weighted Pustule 1.5 saniye içinde patlatıldığında hasarı %100 olur ve alana yavaşlatma efekti uygular.

      • Patlama alanı 4.5'dan 3.75'e düşürüldü.

  • Level 4

    • Biotic Armor (Q)

      • Fiziksel Zırh 50'den 15'e düşürüldü.

      • Şimdi üstünde tüm Healing Pathogen olan kişilere zırh vermekte.

      • Eklenen Özellik:

        • Şimdi ek olarak Bio-Kill Switch ile Healing Pathogen'i patlatılan kahramanlar 2.5 saniyeliğine 50 fiziksel zırh kazanır.

    • Vigorous Reuptake (D)

      • Artık görev öğesi değil.

      • Yeni Özellik:

        • 3 ve daha fazla kişi üzerinde bulunan Healing Pathogen Bio-Kill Switch ile patlatıldığında %25 daha fazla iyileştirme sağlar.

  • Level 7

    • Within My Reach (E)

      • Kaldırıldı

    • The Long Pitch (W)

      • Bonus mesafesi %100'den %50'ye düşürüldü.

      • Eklenen Özellik:

        • Bio-Kill Switch ile bir seferde patlatılan 2 veya daha fazla Weighted Pustules heroic olmayan yeteneklerin dolum süresini 3 saniye boyunca %100 hızlandırır.

    • Growing Infestation (E)

      • Level 1'den taşındı.

      • Artık Lurking Arm'ın dolum süresini uzatmayacak.

      • Yeni özellik:

        • Lurking Arm'ın kullanma süresi 4 saniye olacak.

  • Level 13

    • It Hungers (E)

      • Level 7'den taşındı.

      • Yeni Özellik:

        • Lurking Arm'ın mesafesi %20 artar. Eğer Lurking Arm düşman kahramanlara 15 defa vurursa, dolum süresi resetlenerek kullanılan mana geri kazanılır.

  • Level 20

    • Push Comes to Shove (R)

      • Hız bonusu kaldırıldı.

      • Eklenen Özellik:

        • Duvar vurulan kahramanlar 4 saniye boyunca %50 yavaşlar.

    • Top Off (Q)

      • Level 4'ten taşındı.

      • Bonus iyileştirme %50'den %30'a düşürüldü.

      • Ayarlanan Özellik:

        • Healing Pathogen olan tüm hedeflerin iyileşmesi artar.

KAYNAK: http://heroesturkiye.com/haber-30-temmuz-ptr-yama-notlari

 
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