30 Temmuz PTR yama notları! Yeni kahraman geliyor!
Yeni kahramanımız Whitemane ve birbirinden güzel Viper skinleri PTR'a yüklendi. Haftaya oyuna gelmeden önce ilk elden bakmak isteyenler 1 hafta içerisinde PTR'da görebilirler.
NEW HERO: WHITEMANE
Trait
-
Zeal
-
Whitemane'in iyileştirme yetenekleri Zeal olana 8 saniye uygulanır.
-
Whitemane'in rakip kahramanlara yaptığı hasarın %100'ünü Zeal olan takım arkadaşlarına iyileştirme olarak uygular.
Basit Yetenekler
-
Desperate Plea (Q)
-
Mana: 30
-
Dolum Süresi Yok
-
Takım arkadaşını 145 iyileştirir ve 4 saniyelik Desperation verir.
-
Desperation yükseldikce Desperate Plea'nin Mana ihtiyacı 60 olur ve 3 yük'e çıkabilir.
-
Inquisition (W)
-
Rakip kahramana 3 saniye boyunca kullanılabilir, Her 0.5 saniye için 53 hasar vurur ve onları %30 yavaşlatır.
-
Searing Lash (E)
-
0.5 saniye'den sonra, düşmanlara düz bir hatta vuran alan açar 82 hasar verir.
-
Eğer ilk saldırı düşmana vurursa, kısa bir süre sonra ikinci bir atak yapar.
Heroic Abilities
-
Scarlet Aegis (R)
-
Dolum Süresi: 60 saniye
-
Yakınında bulunan takım arkadaşlarını 250 iyileştirir ve 4 saniyeliğine 40 Zırh verir.
-
Divine Reckoning (R)
-
Dolum Süresi: 100 saniye
-
1 saniyelik gecikmeden sonra, büyük bir alanı 4 saniyeliğine kutsayarak alan içinde bulunan tüm düşmanlara her 0.5 saniye için 50 hasar verir.
KAHRAMANLAR
ASSASSIN
CHROMIE
Değerler
-
Basit atak mesafesi 5.5'den 7'ye yükseldi.
Yetenekler
-
Sand Blast (Q)
-
Artık kahramanlara vurduğunda bonus hasar vermeyecek.
-
Mesafesi 17'den 15'e düşürüldü.
-
Hasar skalası %2'den %4'e yükseldi.
-
Echo hasar skalası %2'den %4'e yükseldi.
-
Kullanma süresi 1 saniye'den 0.8'e düşürüldü.
-
Mana ihtiyacı 20'den 15'e düşürüldü.
-
Past and Future Me (Sand Blast Görevi)
-
Echo'yu aktifleştirmek için gerekli olan başarılı Sand Blast ihtiyacı 60'dan 50'ye düşürüldü.
-
Dragon's Breath (W)
-
Mana ihtiyacı 70'den 50'ye düşürüldü.
-
Mesafesi 17'den 15'e düşürüldü.
-
Dragon's Breath kullanıldıktan .5 saniye sonra düşeceği alan düşman tarafından görünür hale geldi.
-
Hasarı 480'den 360'a düşürüldü.
-
Dolum süresi 12 saniye'den 9'a düşürüldü.
-
Trait Eklentisi: Bronze Talons
-
Basit yetenekler ile düşmanlara vurduktan sonra, Chromie'nin bir sonraki basit atağı %100 hasar verir.
Talents
-
Level 1
-
Mounting Sand (Q)
-
Eklenen Özellik:
-
Şimdi ek olarak Echo'nun Sand Blast ile yaptığı hasarı %40 arttırır.
-
Timewalker's Pursuit (Active)
-
Ayarlanan Özellik:
-
Artık her topladığı regen küreleri için mana yenilenmesi kazanmaz. Görevi tamamladıktan sonra her bir toplanan regen küresi için 1 extra Mana yenilemesi kazanır.
-
Level 2
-
Bronze Talons (Pasif)
-
Kaldırıldı
-
Yeni Talent: Draconic Barrage (Trait)
-
Rakiplere vurulan Sand Blast ile kazanılan %100 basit atak hasarı güçlendirilmiş 2 basit atak olur.
-
Level 5
-
Mobius Loop (W)
-
Yeni Özellik:
-
Eğer Dragon's Breath bir düşmana isabet ederse, dolum süresi 2 saniye düşer ve manası geri kazanılır.
-
Chrono Sickness (E)
-
Yavaşlatma değeri %50'den %35'e azaldı.
-
Level 11
-
Time Out (Active)
-
Durma süresi 7 saniye'den 5'e düşürüldü.
-
Level 14
-
Fast Forward (Q)
-
Mesafe ihtiyacı %75'ten %70'e düşürüldü.
-
Quantum Overdrive (Active)
-
Yetenek gücü %20'den %25'e yükseldi.
SUPPORT
STUKOV
Talents
-
Level 1
-
Low Blow (E)
-
Level 13'ten taşındı.
-
Bonus hasarı %150'den %100'e düşürüldü.
-
Poppin' Pustules (D)
-
Artık görev öğesi değil.
-
Yeni Özellik:
-
Weighted Pustule 1.5 saniye içinde patlatıldığında hasarı %100 olur ve alana yavaşlatma efekti uygular.
-
Patlama alanı 4.5'dan 3.75'e düşürüldü.
-
Level 4
-
Biotic Armor (Q)
-
Fiziksel Zırh 50'den 15'e düşürüldü.
-
Şimdi üstünde tüm Healing Pathogen olan kişilere zırh vermekte.
-
Eklenen Özellik:
-
Şimdi ek olarak Bio-Kill Switch ile Healing Pathogen'i patlatılan kahramanlar 2.5 saniyeliğine 50 fiziksel zırh kazanır.
-
Vigorous Reuptake (D)
-
Artık görev öğesi değil.
-
Yeni Özellik:
-
3 ve daha fazla kişi üzerinde bulunan Healing Pathogen Bio-Kill Switch ile patlatıldığında %25 daha fazla iyileştirme sağlar.
-
Level 7
-
Within My Reach (E)
-
Kaldırıldı
-
The Long Pitch (W)
-
Bonus mesafesi %100'den %50'ye düşürüldü.
-
Eklenen Özellik:
-
Bio-Kill Switch ile bir seferde patlatılan 2 veya daha fazla Weighted Pustules heroic olmayan yeteneklerin dolum süresini 3 saniye boyunca %100 hızlandırır.
-
Growing Infestation (E)
-
Level 1'den taşındı.
-
Artık Lurking Arm'ın dolum süresini uzatmayacak.
-
Yeni özellik:
-
Lurking Arm'ın kullanma süresi 4 saniye olacak.
-
Level 13
-
It Hungers (E)
-
Level 7'den taşındı.
-
Yeni Özellik:
-
Lurking Arm'ın mesafesi %20 artar. Eğer Lurking Arm düşman kahramanlara 15 defa vurursa, dolum süresi resetlenerek kullanılan mana geri kazanılır.
-
Level 20
-
Push Comes to Shove (R)
-
Hız bonusu kaldırıldı.
-
Eklenen Özellik:
-
Duvar vurulan kahramanlar 4 saniye boyunca %50 yavaşlar.
-
Top Off (Q)
-
Level 4'ten taşındı.
-
Bonus iyileştirme %50'den %30'a düşürüldü.
-
Ayarlanan Özellik:
-
Healing Pathogen olan tüm hedeflerin iyileşmesi artar.
KAYNAK: http://heroesturkiye.com/haber-30-temmuz-ptr-yama-notlari