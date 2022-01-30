30 OCAK PAZAR TEŞKİLAT TRT 1

TEŞKİLAT 32. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Teşkilat 32. bölümünün özeti:

Teşkilat yeni bölüm izle TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümleri izledikten sonra vatandaşlar Teşkilat 32. bölüm izle Pazar olarak beklentiye geçti. Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 32. bölüm ile birlikte yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 32. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday.Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X'in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren'e karşı büyük bir mücadeleye girer.

Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X'i çıkarma planları iyice zora girer. Halit'in ise Yıldırım'ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.







TEŞKİLAT 24. BÖLÜM ÖZET







Türkiye'nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olur. Ekibimiz içerideki köstebeği açığa çıkardığı sırada kendilerini büyük bir siber saldırının ortasında bulacaktır.





Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Tövbekar, Halit Başkan için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Halit ve Yıldırım arasındaki geçmişi baştan yazarken, dengeler alt üst olur.





Ankara'da başlayıp Paris'te devam eden operasyon Serdar ve Zehra'nın duygularını sınarken yeni bir saldırı haberi tüm ekibi hatta sevdikleri herkesi tehlikeye atar.



TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?



Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.



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