30 Mayıs marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?





Uygulama şu 15 il için geçerli; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

30 Mayıs Cumartesi günü marketler açık mı? kaça kadar açık, marketler 30 Mayıs çalışma saatleri konuları bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.Genelgeye göre; Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.BİM 10.00-17.00 arası çalışıyor.A101 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.ŞOK Market 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.Carrefoursa 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.Metro Market 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 15 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderdi. Bu genelgeye göre 29 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecekler. Peki sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK açık olacak mı? Pazar günü ise marketler kapalı olacak.