30 Mayıs Bim açık olacak mı? Saat kaçta açılacak?

30 Mayıs Bim açık olacak mı diyerek yoğun şekilde aramalar yapılıyor. Bu sebeple 30 Mayıs Bim açık olacak mı sorusunun yanıtı evet olacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş Bim açık olacak mı? yerleri açık olacak. 30 Mayıs marketler, 30 Mayıs market çalışma saatleri, 30 Mayıs marketler açık mı? sorularının cevapları haberimizde.

30 Mayıs 2020 02:35
30 Mayıs Bim açık olacak mı? Saat kaçta açılacak?
30 Mayıs Cumartesi günü marketler açık mı? kaça kadar açık, marketler 30 Mayıs çalışma saatleri konuları bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.
30 MAYIS BİM AÇIK OLACAK MI? SAAT KAÇTA AÇILACAK?

30 Mayıs tarihinde BİM 10.00-17.00 arası çalışıyor.

30 MAYIS MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Genelgeye göre; Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü 30 Mayıs Bim açık olacak mı? market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.



A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.

METRO MARKET KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Metro Market 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.



PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAPALI

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 15 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, 30 Mayıs Bim açık olacak mı? 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderdi. Bu genelgeye göre 29 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecekler. Peki sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK açık olacak mı? Pazar günü ise marketler kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU ŞEHİRLER

Uygulama şu 15 il için geçerli; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.



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