30 Kasım Pazartesi iddaa tahminleri

30 Kasım Pazartesi günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Azerbaycan deplasmanında geriden gelerek maçı kazanmayı başaran ve hem ülke puanı katkısı yapıp hem de grupta iddiasını sürdüren Sivasspor, moral olarak üst seviyede. İzmir ekibi ise geçen hafta Ankaragücü karşısında 3 gollü net galibiyet aldı ve onlar da ligde yukarılara tırmanmak istiyor. Elbette mücadelede en önemli konulardan birisi de iki takımda da ciddi eksiklerin yer alması. Bu sebeple tüm bahis severlerin karşılaşma için ilk 11'leri görmeden bahis yapmamasını öneriyorum. Ben maç ile ilgili seçimim de 3,5 gol altı tercihi olacak. 4 gol olacağını zannetmiyorum.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Yeni hocası ile çıktığı ilk maçta zorlu Galatasaray deplasmanında zor da olsa puan almayı başaran Kayserispor, en azından ciddi moral kazanmış oldu. Bu hafta Karagümrük karşısında da kazanarak daha da üst seviyelere çıkmak istiyorlar. İstanbul ekibi ise hafta içi kupada büyük şok yaşadı ve moral olarak iyi seviyede değiller. Bence lig başındaki futbollarından da biraz uzaklaştılar, saha içi sonuçları açısından ligde sorun olmasa da daha iyi işler yapacak kadroya sahipler. Ben bu deplasmandan da puanla döneceklerini düşünüyorum. 02 çifte şans seçimi ideal tercih olur. Ayrıca karşılıklı gol var seçeneğini de düşünebiliriz.İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Fulham karşı karşıya gelecek. 9 maçta 18 puan toplayan Leicester City, 9 karşılaşmada 4 puan alabilen Fulham'ı ağırlayacak. Görünen tablo üzerine Leicester'ın açık ara favori olması normal. Scott Parker yönetimindeki Fulham toparlanacak gibi de gözükmüyor. Bu hafta Leicester deplasmanında tek yapabilecekleri savunmada çok adamla sağlam kalabilmek ama Leicester mutlaka kilidi açacaktır. Geçen hafta Liverpool'a kaybeden Leicester, bu mağlubiyetin acısını Fulham'dan çıkartacaktır.İngiltere Premier Lig'de West Ham ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. West Ham'ın 9 maçta 14, Aston Villa'nın ise 8 maçta 15 puanı bulunuyor. Son iki maçını kazanan West Ham, Aston Villa'yı da kayıpsız geçerek, hafta sonu oynayacağı Manchester United maçına da yüksek özgüvenle çıkmak istiyor. İç sahada arka arkaya 3 lig maçını kaybeden, deplasmanda ise arka arkaya 3 lig maçını kazanan Aston Villa, en azından deplasman serisini sürdürmek istiyor. Fakat West Ham kolay teslim olan bir takım değil. Kıran kırana geçmesini beklediğim maç için 2-3 gol seçeneği ideal tercih olacak. İki takımın Temmuz ayındaki son maçı da bu gol aralığında sona ermişti.İspanya LaLiga'da 11'inci haftanın kapanış mücadelesinde Real Betis sahasında Eibar'ı konuk edecek. İki takımda son haftalarda oldukça formsuz. Betin, son 5 lig maçında 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ile sahadan ayrıldı. Aynı süre zarfında Eibar ise 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Betis kalesinde gördüğü 21 golle ligin en çok gol yiyen takımı durumunda. Eksi 9 averaja sahipler. Eibar ise ligin en az gol atan takımı. 10 maçta sadece 6 gol bulabildiler. Konup ekip, dış sahalarda daha çok puan toplamış durumda. Nispeten biraz daha iyiler. Son iki galibiyetlerini de deplasmanda aldılar. Betis de çok güven vermiyor. Biraz risk alınarak kg var denenir.