(30. BÖLÜM) Kardeşlerim ATV full izle son bölüm 27 Kasım Cumartesi

Kardeşlerim ATV 27 Kasım yeni bölüm ekranlara geliyor ve 30. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 30. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 30. bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

27 Kasım 2021 10:00
(30. BÖLÜM) Kardeşlerim ATV full izle son bölüm 27 Kasım Cumartesi
Kardeşlerim 30. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 30. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 30. bölüm 27 Kasım Cumartesi yayınlanıyor.
Kardeşlerim 30. bölümü Cumartesi 27 Kasım 2021 Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM ÖZET

Kadir'in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan'la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır. Orhan'ı okulda karşılayan kötü sürpriz, Aybike ve Berk'in arasının gerilmesine neden olurken, Kaan ile birlik olan Akif, olanların üstünü örtme çabasına tüm gücüyle devam eder. Bir sevdiğini daha kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yine birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 27 Kasım Çarşamba yeni bölüm olarak 30. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA


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