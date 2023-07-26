30 Ağustos resmi tatil mi 2023: 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sektöre, kamuya tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramına az bir süre kala 29 Ağustos tarihinin yarım gün veya tatil olup olmadığı merak ediliyor. "Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" sorusu yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...Bu sene Cumartesi gününe denk 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır.Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pare top atışı yapılır.Yılbaşı Pazartesi, 1 Ocak 2023Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Perşembe, 20 Nisan 2023Ramazan bayramı 1.ci günü Cuma, 21 Nisan 2023Ramazan bayramı 2.ci günü Cumartesi, 22 Nisan 2023Ramazan bayramı 3.ci günü Pazar, 23 Nisan 2023Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Pazar, 23 Nisan 2023Emek ve dayanışma günü Pazartesi, 1 Mayıs 2023Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Cuma, 19 Mayıs 2023Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Salı, 27 Haziran 2023Kurban bayramı 1.ci günü Çarşamba, 28 Haziran 2023Kurban bayramı 2.ci günü Perşembe, 29 Haziran 2023Kurban bayramı 3.ci günü Cumartesi, 30 Haziran 2023Kurban bayramı 4.ci günü Pazar, 1 Temmuz 2023Demokrasi bayramı Cumartesi, 15 Temmuz 2023Zafer bayramı Çarşamba, 30 ağustos 2023Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cumartesi, 28 Ekim 2023Cumhuriyet bayramı Pazar, 29 Ekim 2023Yılbaşı gecesiPazar, 31 Aralık 2023