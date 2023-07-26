30 Ağustos resmi tatil mi 2023: 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sektöre, kamuya tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramına az bir süre kala 29 Ağustos tarihinin yarım gün veya tatil olup olmadığı merak ediliyor. "Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" sorusu yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...
29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Bu sene Cumartesi gününe denk 29 Ağustos resmi tatil olmuyor. 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmi tatildir.
Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pare top atışı yapılır. 2023 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
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