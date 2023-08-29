30 Ağustos marketler açık mı? BİM, A101, Şok açık mı 2023

Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı'nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil oldupğu için resmi kuruluşlar, kargolar ve bankalar kapalı olacak.Ancak market ve bakkallar yarın resmi bir zorunluluk da olmaması nedeniyle kapalı olmayacak.Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal birliğe olan vurgusunu, tarihi zaferin anlamını ve milli değerleri kutlama fırsatı yaratan 30 Ağustos her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 30 Ağustos günü çalışma hayatı, okullar ve çeşitli kurumlar tatil olacak.Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.