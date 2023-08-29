30 Ağustos hastaneler sağlık ocağı eczaneler açık mı 2023

30 Ağustos 2023 hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı'nda nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, K30 Ağustos 2023 eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.İlaç vb. temin etmek isteyenler ise nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.29 Ağustos Salı gününe kısa bir zaman kaldı. Ancak 29 Ağustos Salı günü tatil olmayacak. Eczaneler, noterler, bankalar, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.