Haber Tarihi: 29 Ağustos 2023 16:34 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 16:34

30 Ağustos hastaneler sağlık ocağı eczaneler açık mı 2023

30 Ağustos 2023 hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusu, sağlık sorunları nedeniyle tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, bölgelerinde hizmet veren hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı hakkında çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, 30 Ağustos 2023 sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

30 Ağustos hastaneler sağlık ocağı eczaneler açık mı 2023
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30 Ağustos 2023 hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı'nda nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, K30 Ağustos 2023 eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler
30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.

İlaç vb. temin etmek isteyenler ise nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.

29 AĞUSTOS SALI GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos Salı gününe kısa bir zaman kaldı. Ancak 29 Ağustos Salı günü tatil olmayacak. Eczaneler, noterler, bankalar, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

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