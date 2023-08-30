30 Ağustos bugün borsa açık mı, kapalı mı? | Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor 2023?

Borsa bugün açık mı? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? | Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor 2023? merak ediliyor. Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Çarşamba günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? İşte, Borsa kapalı mı, açık mı sorusunun resmi kanallardan alınan cevabı
BORSA (30 AĞUSTOS) BUGÜN AÇIK MI?
Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek. BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 2023?
Borsa İstanbul, büyük-küçük-pek çok yatırımcı tarafından yakından takip edilir. Peki, Borsa İstanbul mesai saatleri nedir? Borsa kaçta açılıyor? Borsa hafta sonu çalışıyor mu? Borsa öğle arası saatlerinden 2023 çalışma saatleri hakkında bilinmesi gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz. Borsa İstanbul Çalışma Saatleri 2023
Borsanın açılış ve kapanış saatleri, yatırımcılar tarafından takip edilir. İşlemlerin doğru zamanda ve doğru saat aralığında yapılması, iyi bir kazanç elde edilmesine zemin hazırlar. Borsa İstanbul Çalışma Saatleri 2023
, 09.40 / 18.10 arasıdır. Her piyasa için farklı saat dilimleri bulunmaktadır. Yapmak istediğiniz işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına işlem saatlerine mutlaka göz atın. İşlem saatlerinin detayları ise şöyledir:
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları
- Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55
- Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00
- Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00
- Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55
- Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00
- Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00
- Kapanış Saati: 18.00 / 18.01
- Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05
- Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07
- Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10
Borsa Kaçta Açılıyor? Borsa kaçta açılıyor
- Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.10
- Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.15
- Diğer Sözleşmeler: 09.30 / 18.15
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gibi sorular, borsaya yeni başlayanların merak ettiği konular arasındadır. Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023
, 09.40 / 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Borsa Hafta Sonu Çalışıyor Mu?
Borsa İstanbul'da (BİST), sadece hafta içi işlem yapılmaktadır. Hafta sonu ve resmî tatillerde işlem yapılması mümkün değildir. Borsa Öğle Arası Saatleri Borsa öğle arası saatleri
nin olup olmadığı, internette araştırılan en önemli konu başlıklarından biridir. Borsa İstanbul çalışma saatlerinin içinde herhangi bir ara bulunmamaktadır. Açılış ve kapanış saatleri arasında aktif olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir.
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2023, Pazar
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|20 Nisan 2023, Perşembe
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2023, Pazar
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2023, Pazartesi
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2023, Cuma
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|27 Haziran 2023, Salı
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2023, Cumartesi
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2023, Çarşamba
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2023, Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Kapalı
|29 Ekim 2023, Pazar
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı
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