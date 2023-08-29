Haber Tarihi: 29 Ağustos 2023 12:59 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 12:59

30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023: Yarın borsa açık mı?

30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023: Yarın borsa açık mı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geldi. Borsada alım satım işlemi yapanlar ve yatırımcılar 30 Ağustos'ta borsaların çalışma durumunu merak ediyor. Peki 30 Ağustos borsa açık mı kapalı mı? 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü borsada işlem yapılacak mı? İşte 2023 BIST 100 çalışma saatleri.

30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023: Yarın borsa açık mı?
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Yarın borsa açık mı? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2023 mı merak ediliyor. Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Çarşamba günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? İşte, Borsa kapalı mı, açık mı sorusunun resmi kanallardan alınan cevabı
YARIN (30 AĞUSTOS) BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 2023?

Borsa İstanbul, büyük-küçük-pek çok yatırımcı tarafından yakından takip edilir. Peki, Borsa İstanbul mesai saatleri nedir? Borsa kaçta açılıyor? Borsa hafta sonu çalışıyor mu? Borsa öğle arası saatlerinden 2023 çalışma saatleri hakkında bilinmesi gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Borsa İstanbul Çalışma Saatleri 2023

Borsanın açılış ve kapanış saatleri, yatırımcılar tarafından takip edilir. İşlemlerin doğru zamanda ve doğru saat aralığında yapılması, iyi bir kazanç elde edilmesine zemin hazırlar.

Borsa İstanbul Çalışma Saatleri 2023, 09.40 / 18.10 arasıdır. Her piyasa için farklı saat dilimleri bulunmaktadır. Yapmak istediğiniz işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına işlem saatlerine mutlaka göz atın. İşlem saatlerinin detayları ise şöyledir:


  • Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55
  • Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00
  • Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00
  • Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55
  • Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00
  • Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00
  • Kapanış Saati: 18.00 / 18.01
  • Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05
  • Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07
  • Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları

  • Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.10
  • Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.15
  • Diğer Sözleşmeler: 09.30 / 18.15
Borsa Kaçta Açılıyor?

Borsa kaçta açılıyorborsa kaçta kapanıyor ya da borsa kaça kadar açık gibi sorular, borsaya yeni başlayanların merak ettiği konular arasındadır. Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023, 09.40 / 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Borsa Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Borsa İstanbul'da (BİST), sadece hafta içi işlem yapılmaktadır. Hafta sonu ve resmî tatillerde işlem yapılması mümkün değildir.

Borsa Öğle Arası Saatleri

Borsa öğle arası saatlerinin olup olmadığı, internette araştırılan en önemli konu başlıklarından biridir. Borsa İstanbul çalışma saatlerinin içinde herhangi bir ara bulunmamaktadır. Açılış ve kapanış saatleri arasında aktif olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir.

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı
20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Kapalı
29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı Kapalı
 

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