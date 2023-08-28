30 Ağustos borsa açık mı 2023: 30 Ağustos borsa kapalı mı?

Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Çarşamba günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? İşte, Borsa kapalı mı, açık mı sorusunun resmi kanallardan alınan cevabı
30 AĞUSTOS'TA BORSA AÇIK MI?
Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.Piyasa Bazında Resmi Tatil Günleri
BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2023, Pazar
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|20 Nisan 2023, Perşembe
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2023, Pazar
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2023, Pazartesi
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2023, Cuma
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|27 Haziran 2023, Salı
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2023, Cumartesi
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2023, Çarşamba
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2023, Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Kapalı
|29 Ekim 2023, Pazar
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı
Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.
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