30 Ağustos 2023 konser takvimi: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana konserleri ücretsiz mi?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. En çok merak edilen etkinliklerden biri ise konser organizasyonları oluyor. Bu özel ve anlamlı günde belediyeler ücretsiz konser düzenliyor. Halk konserlerinde doyasıya eğlence yaşanıyor. Peki bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 konserleri nerede var, kimler konser veriyor?30 Ağustos Zafer Bayramı'nı İstanbul'un meydanlarında halk konserleri verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenecek konser takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İBB 30 Ağustos İstanbul konser tarihlerini sosyal medyadan paylaştı. Peki, 30 Ağustos konserleri İstanbul'da nerede, saat kaçta? İstanbul'da 30 Ağustos'ta kimin konseri var? İşte 30 Ağustos konser takvimi 2023 İstanbulİBB'nin Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliklerde şarkıcı Gülşen sahne alacak.Etkinliklerde ayrıca Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar gibi isimler de konser verecek.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerini açıkladı.15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda (Belediye Hizmet Binası Önü) düzenlenecek konserde saat 21.00'de Ali Güven, Ferda Anıl Yarkın, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş sahne alacak.Zafer Bayramı coşkumuz çerçevesinde Manisa'mız merkezinde ise, fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda 90'lar Türk Pop Müziği'nin efsane üçlüsü İzel-Çelik-Ercan konseri düzenleyeceğiz" dedi.Festival ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Hadise, 30 Ağustos günü Kent Park'ta konser verecek. Saat 21.00'da başlayacak konserde ünlü isim, birbirinden güzel şarkılarını Çerkezköylüler için seslendirecek.Ünlü Rockçı 30 Ağustos Çarşamba günü, Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser alanında saat 21.00'de hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını Zafer Bayramı coşkusuyla Akhisarlılar ile birlikte seslendirecek.Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü, Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Korosu ile sevilen sanatçı Zeynep Casalini'nin sahne alacağı konserle kutlayacak.Sakiler grubu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için Burdur Cumhuriyet Meydanında 31 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de sahne alacak.Kıraç, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için29 Ağustos Salı günü, saat 21:00'da, Fethiye Beşkaza Meydanı'nda sahne alacak.30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ise 21.15'de Kemer'de sahne alacak.Buray, Darıca Millet Bahçesi'nde sahne alacak. Konser 29 Ağustos, saat 21.00'ı gösterdiğinde başlayacak.Fettah Can ise 30 Ağustos 2023 Çarşamba saat 21.00'da İzmit - Sekapark Uçurtma Tepesi'nde sahneye çıkacak.