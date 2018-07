30 Ağustos 2018 ne zaman, resmi tatil mi? Zafer Bayramı bu sene hangi gün kutlanacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizde resmi tatildir. Peki bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ilan edildi mi? Hangi kurumlar açık ve kapalı olacak? İşte 30 Ağustos hakkında tüm detaylar...YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİEMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALIATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİRAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBERAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMARAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİRAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZARKURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİKURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALIKURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBAKURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBEKURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMAZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBECUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 2018 29 EKİM 2018 PAZAR PAZARTESİUlusumuz için önemli zafer tarihi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramımızdır. Her ulusal bayramda olduğu gibi bu bayramda da tün yurtta tatil olarak değerlendirilir.Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlar, aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anarım.Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.Ulusumuzun bayrağını özgürce göklerde dalgalandıran ve bağımsızlığımızı perçinleyen 30 Ağustos Zaferinin yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde milletçe coşkuyla kutluyoruz.Bu büyük zaferin 93. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım.Tanrı Dağı'ndan, Nur Dağı'na uzanan bu kutsal yolda mübarek kanlarıyla Bedir'den Çanakkale'ye kadar iman ve hürriyet aşkıyla yaşayan milletimin Zafer Bayramı kutlu olsun.Ülkemizin huzur ve refahı için kanlarını döken aziz şehitlerimizin bizlere armağan ettiği Zafer Bayramını heyecan ve coşkuyla kutlamanın onurunu duymaktayız.Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun.30 Ağustos Zafer Bayramını tüm Türkiye de bizleri bölmek isteyen fitnelere karşı coşku ve heyecanla kutluyor bizlere bu zaferi armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz.30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara.Türkler tarih sahnesinde her zaman bağımsızlığına ve istiklaline düşkün bir millet olmuştur. Milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun.Tuna Nehri'nin serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım.19 Mayıs ile başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yıldönümünde, bir kahramanlık destanı yazarak tarihimizin bu gurur dolu gününü yaratan şanlı Ordumuzun tüm mensuplarını şükran ile anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz.Türk askeri savaşmaktan ve yenilmekten hiçbir zaman korkmamıştır işte bu duygu büyük zaferleri getirmiştir. 