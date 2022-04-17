3. Uluslararası İzmir Maratonu koşuldu

Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir Bir Dünya" için belirlediği 17 küresel amaç doğrultusunda "Atıksız Maraton" hedefiyle koşulan 42 kilometrelik uluslararası yarışa 43 farklı ülkeden 500'e yakın koşucu katıldı.



Maratonun startını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sor Kulübü Başkanı Ersan Odaman verdi.



Saat 08.00'den itibaren Şair Eşref Bulvarı'ndaki İZFAŞ binası önünden başlayan 42 kilometrelik yarışta, atletler Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkıp, Bostanlı İskele'ye varmadan ilk dönüşü gerçekleştirdikten sonra aynı parkuru takip ederek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na kadar koştu. Sporcular başlangıç noktasında yarışı sonlandırdı.



Saat 07.20'de başlayan 10 kilometre yarışında ise yaklaşık 5 bine yakın sporcu mücadele etti. Bu yarışta katılımcılar startın ardından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasında yarışı bitirdi.



- Maraton rekoru



Geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in 2.09.35'lik derecesiyle "Türkiye'nin en hızlı parkuru" olan Maraton İzmir, unvanını bu yarışta da korudu.



Maratonda erkekler kategorisinde Kenya'dan Lanny Rutto 2.09.27 derecesiyle birinci olup rekoru 8 saniyeyle geliştirmeyi başardı. Aynı ülkeden, Meshack Kiprop Koech 2.11.21'yle ikinci, Mathew Kemboi ise 2.13.03 ile üçüncü sırayı aldı.



Erkeklerde Türk atletler arasında en iyi dereceyi, 2.20.02'lik derecesiyle 9. olan Bingöllü Yavuz Ağralı elde etti.



Kadınlar kategorisinde Etiyopya'dan Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.27.35 derecesiyle birinci olmayı başardı. Bu sporcunun ardından, Kenyalı atletler Lilian Chemweno 2.28.18 ile ikinci, Helen Jepkurgat 2.30.54 ise üçüncü oldu Türk atletlerden Aydınlı Derya Kaya, 3.04.29'luk derecesiyle 8. oldu



10 kilometre yarışında erkeklerde Bedri Şimşek 33.45'lik dereceyle birinci, Hamdullah Ablay ikinci, Mehmet Aydıngör ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Tuğçe Karakaya 37.44 ile ilk sırayı alırken, Rahime Tekin ikinci, Özlem Işık üçüncü oldu.



- Ödül töreni yapıldı



Etkinlikte derece alan sporculara ödülleri Kültürpark'ta düzenlenen törende verildi.



Törene, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.



Öte yandan Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu Bağış Kampanyalarında 10 binden fazla bağışçının sivil toplum kuruluşlarına, 4 milyon liraya yakın bağışta bulunduğu bildirildi.





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