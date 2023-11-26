'3. Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı' yapıldı

Bu yıl 3. kez düzenlenen "Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı" yapıldı.



Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen 8 kilometrelik koşu ve bisiklet yarışına 600 sporcu katıldı.



Bisiklet yarışlarıyla başlayan organizasyon, 8 kilometrelik koşu yarışlarıyla devam etti.



Koşu, bisiklet ve kombine kategorilerinde düzenlenen yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.



Yarışın startını veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporu çok önemsediklerini ve her türlü sporu desteklediklerini belirterek, "Yarışmalara katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ödül alanları ayrıca tebrik ediyorum. Katılmak da ödül almak kadar değerlidir. Yarışmaya katılan tüm sporcular gönlümün birincileridir." diye konuştu.



Etkinlikte dereceye girenlere çeşitli para ödüllerinin yanı sıra kupa ve madalya verildi.



