3 Temmuz Survivor kim kazandı? Survivor Elif elendi mi?

Surivor 2020 Kırmızı takım ve Mavi takım yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı. Survivor 2020 yarışmacıları duygusal anlar yaşandı. Kırmızı takım ve Mavi takım yarışmacıları iletişim ödülü hakkında neler söyledi?Yarışmada ödülün öneminin yarışmacılar için manevi öneminin büyük olması çekişmeli bir mücadeleye neden oldu. Karşılıklı alınan sayılar ile İletişim Oyunu, Mavi takım ile Kırmızı takım arasında gitti geldi. Kırmızı takım, Elif'in sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememesi nedeniyle skorun 5-4 olduğu sırada İletişim Oyununu iki kişi tamamladılar. Çekişmeli geçen mücadele skora da yansıdı ve 9-9 oldu. Bayrak yarışında ikiye iki bir mücadele yaşandı. Kırmızı takımda Berkan ile Barış, Mavi takımda ise Sercan ile Yasin parkura çıktı.Bayrak yarışında ilk çıkanlar Barış ile Sercan oldu. Bu iki yarışmacıdan Sercan, parkuru ilk bitirip avantajı takımına kazandırdı. Atışlara önce başlayan Sercan, nefes nefese izlenen bu anlarda rakibine sayıyı vermedi. Skoru 10-9 yapan Mavi takım, Survivor 2020'de iletişim oyununu kazanan takım oldu.Survivor son bölümde İletişim oyunu mücadelesinden önce Murat Ceylan, yarışmacılara son iletişim ödülünü açıkladı. Survivor 2020'de bu akşamki iletişim oyunu ödülünün aileleriyle görüntülü konuşmak idi. Ödülün bir heyecan verici kısmı ise bir sayı ile sınırlı olmaması idi. Bu ödülü duyan yarışmacılar duygularını şöyle dile getirdi;Survivor 2020'de dün akşam oynanan kaptanlık oyununun ardından Kırmızı Takım kaptanlığını kazanan Berkan kendi takımını belirledi. İşte Survivor'da bu haftanın kırmızı takım yarışmacıları.1- Berkan (Kaptan)2- Barış3- ElifSurvivor 2020'de altı kişinin kaldığı haftada Mavi takımın kaptanı Cemal Can oldu. Cemal Can'ın yarışmacıların seçimi sonrasında Mavi takım şöyle oluştu;1- Cemal Can (Kaptan)2- Sercan3- Yasin